Перемелет через сито унижений: почему Путин совершенно не боится Европу

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что будет разговаривать с Владимиром Путиным по телефону. Сейчас идет техническая подготовка, впрочем непонятно, что именно он хочет обсудить с российским диктатором.

Как заметил 24 Каналу политтехнолог Тарас Загородний, для россиян позиция европейцев вообще не имеет значения. Сильными лидерами они считают только Дональда Трампа и Си Цзиньпина, только с ними Кремль готов что-то обсуждать.

Смотрите также Рютте ошибается в том, что Европа не сможет защитить себя без США, – Politico

На какие шаги должна наконец решиться Европа?

Даже такая ядерная держава как Франция не является показателем силы для России. Более того, часто европейцы сами дают поводы так к себе относиться. Ведь они идут на переговоры с россиянами не с позиции силы, а с позиции уступок.

"После того, как задержали российские суда, Макрон сказал, что нельзя этого делать, надо менять законы. Понятно, что с такими лидерами россияне не будут говорить, а просто пропустят их через ряд унижения", – отметил политтехнолог.

Обратите внимание! В конце января 2026 года Эммануэль Макрон сообщил, что "был вынужден отпустить" танкер российского теневого флота, который задержали в Средиземном море. Президент Франции объяснил, что Париж уже работает над законодательными изменениями, чтобы такая ситуация не повторялась.

Европейцы могли бы сделать сильный ход, увеличив помощь Украине или, начав выполнять свои декларации. Но пока этого не происходит – россияне просто с них смеются и не воспринимают серьезно.

Если бы вместо разговоров о Гренландии, европейцы лидеры согласовали бы отправку войск в Украину или другие конкретные шаги – тогда Путин заговорил бы по-другому. Только после решительных действий возможен серьезный разговор с Кремлем.

Россия не раз угрожала Европе войной