Как заметил 24 Каналу политтехнолог Тарас Загородний, для россиян позиция европейцев вообще не имеет значения. Сильными лидерами они считают только Дональда Трампа и Си Цзиньпина, только с ними Кремль готов что-то обсуждать.
На какие шаги должна наконец решиться Европа?
Даже такая ядерная держава как Франция не является показателем силы для России. Более того, часто европейцы сами дают поводы так к себе относиться. Ведь они идут на переговоры с россиянами не с позиции силы, а с позиции уступок.
"После того, как задержали российские суда, Макрон сказал, что нельзя этого делать, надо менять законы. Понятно, что с такими лидерами россияне не будут говорить, а просто пропустят их через ряд унижения", – отметил политтехнолог.
Обратите внимание! В конце января 2026 года Эммануэль Макрон сообщил, что "был вынужден отпустить" танкер российского теневого флота, который задержали в Средиземном море. Президент Франции объяснил, что Париж уже работает над законодательными изменениями, чтобы такая ситуация не повторялась.
Европейцы могли бы сделать сильный ход, увеличив помощь Украине или, начав выполнять свои декларации. Но пока этого не происходит – россияне просто с них смеются и не воспринимают серьезно.
Если бы вместо разговоров о Гренландии, европейцы лидеры согласовали бы отправку войск в Украину или другие конкретные шаги – тогда Путин заговорил бы по-другому. Только после решительных действий возможен серьезный разговор с Кремлем.
Россия не раз угрожала Европе войной
Владимир Путин заявил, что войны можно избежать, "если Европа будет относиться к России с уважением". По словам диктатора, это якобы НАТО спровоцировало конфликт, когда начало распространяться на восток. Он цинично сказал, что якобы Россия также хотела в Альянс, но "ей там были не рады".
Еще одним методом угроз россиян является применение "Орешника". После удара этой ракетой по Львовщине, заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев написал, что Россия "не примет размещения никаких войск в Украине". В Кремле не раз намекали, что ракета может достичь столиц европейских стран.
Уже в январе 2026-го в российском МИД заявили, что готовы атаковать иностранных солдат в Украине. Также отметили, что ВПК Украины и НАТО "слишком сближаются". Это якобы несет угрозу не только России, но и другим странам Европы. Любые иностранные войска Россия уже назвала "законными военными целями".