Макрон позвонил главе "Грузинской мечты": на что намекал и чего хотел добиться

На фоне протестов грузинского народа против пророссийской власти лидер Франции Макрон инициировал телефонный разговор с главой партии "Грузинская мечта" Иванишвили. Европе надоело говорить с его марионетками и она будет разговаривать с тем, кто реально принимает решения, и возлагать ответственность именно на него.

Об этом в эфире 24 Канала отметил грузинский политолог Гиа Хухашвили, озвучив, что важно то, что Макрон призвал освободить всех задержанных властями протестующих и начать диалог.

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На что мог намекнуть Макрон

Бидзина Иванишвили, по словам грузинского политолога, пока вообще не имеет никакого статуса в Грузии. Поэтому этот звонок вышел за пределы дипломатического протокола.

"Такого не бывает, чтобы лидер страны звонил частному лицу. Этим как раз было подчеркнуто, что ему не удастся спрятаться и снять с себя обязательства. Вообще странно, что Бидзина Иванишвили согласился на этот разговор, потому что предыдущие разы он говорил, что не имеет отношения к тому, что происходит, и следует разговаривать с премьер-министром или другим его мальчишкой", – заметил Хухашвили.

На этот раз председателю "Грузинской мечты" пришлось принять участие в диалоге, потому что, как объяснил Хухашвили, он гражданин Франции, это в определенной степени для него проблематично, возможно, Макрон на это ему намекнул.

"Пока что легитимность этой власти никто не признает, у нее нет никакой системы ценностей, она боится только ударов по собственному благосостоянию. Если Иванишвили попадет под санкции, это автоматически насторожит всех остальных и они от него начнут отдаляться, в этой системе будет тихий саботаж. Он сейчас очень важен и нужен", – подчеркнул Хухашвили.

Выборы президента Грузии

Действующий президент Грузии Саломе Зурабишвили должна покинуть свой кабинет в конце этого месяца. Президентские выборы в стране запланированы на 14 декабря. Оппозиция Грузии заявила, что не признает эти выборы, которые назначены "так называемым парламентом, захваченным Иванишвили, который не имеет ни международной, ни внутренней политической легитимности".

Телефонный звонок Макрона интересен и тем, что Зурабишвили входит во французскую элиту, она там своя, поэтому контекст того, чтобы ее не трогали, мог тоже озвучиваться во время этого разговора. Есть интрига относительно того, как все будет происходить дальше,

– озвучил Хухашвили.

Напомним, волна протестов в Грузии не утихает. Она связана с политикой пророссийской партии "Грузинская мечта", которая якобы набрала большинство голосов на парламентских выборах в октябре 2024 года и приняла решение отсрочить евроинтеграцию страны. Это вызвало возмущение среди грузин.

Силовики пытались разогнать митинги, используя спецсредства, осуществляли задержания протестующих, а неизвестные люди в масках преследовали активистов и угрожали им оружием.