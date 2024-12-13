Про це в етері 24 Каналу зазначив грузинський політолог Гіа Хухашвілі, відзначивши, що важливим є те, що Макрон закликав звільнити всіх затриманих владою протестувальників і розпочати діалог.

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На що міг натякнути Макрон

Бідзіна Іванішвілі, зі слів грузинського політолога, наразі взагалі не має ніякого статусу в Грузії. Тому цей дзвінок вийшов за межі дипломатичного протоколу.

"Такого не буває, аби лідер країни телефонував приватній особі. Цим як раз було підкреслено, що йому не вдасться сховатися і зняти з себе зобов'язання. Взагалі дивно, що Бідзіна Іванішвілі погодився на цю розмову, бо попередні рази він казав, що не має відношення до того, що відбувається, і слід розмовляти з прем'єр-міністром чи іншим його хлопчиною", – зауважив Хухашвілі.

Цього разу голові "Грузинської мрії" довелося взяти участь в діалозі, бо, як пояснив Хухашвілі, він громадянин Франції, це певною мірою для нього проблематично, можливо, Макрон на це йому натякнув.

"Поки що легітимність цієї влади ніхто не визнає, в неї немає ніякої системи цінностей, вона боїться тільки ударів по власному добробуту. Якщо Іванішвілі потрапить під санкції, це автоматично насторожить всіх інших і вони від нього почнуть віддалятися, в цій системі буде тихий саботаж. Він зараз дуже важливий і потрібен", – наголосив Хухашвілі.

Вибори президента Грузії

Чинна президентка Грузії Саломе Зурабішвілі має покинути свій кабінет в кінці цього місяця. Президентські вибори в країні заплановані на 14 грудня. Опозиція Грузії заявила, що не визнає ці вибори, які призначені "так званим парламентом, захопленим Іванішвілі, який не має ні міжнародної, ні внутрішньої політичної легітимності".

Телефонний дзвінок Макрона цікавий і тим, що Зурабішвілі входить до французької еліти, вона там своя, тому контекст того, аби її не чіпали, міг теж озвучуватися під час цієї розмови. Є інтрига щодо того, як все буде відбуватися далі,

– озвучив Хухашвілі.

Нагадаємо, хвиля протестів у Грузії не вщухає. Вона пов'язана з політикою проросійської партії "Грузинська мрія", яка буцімто набрала більшість голосів на парламентських виборах в жовтні 2024 року й ухвалила рішення відтермінувати євроінтеграцію країни. Це викликало обурення серед грузинів.

Силовики намагалися розігнати мітинги, використовуючи спецзасоби, здійснювали затримання протестувальників, а невідомі люди в масках переслідували активістів та погрожували їм зброєю.