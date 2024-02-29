Вероятность ввода войск НАТО в Украину: может ли предложение Макрона воплотиться в жизнь

Едва ли не впервые страны-партнеры Украины публичного заговорили о введении войск НАТО на нашу территорию. В частности, президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что не исключает такой вариант, однако консенсуса по этому вопросу между мировыми лидерами пока нет.

Конечно, это лишь идея, но она может иметь развитие. Какой сигнал Европа посылает Москве, об этом 24 Каналу рассказал политолог, глава Центра анализа и стратегий Игорь Чаленко.

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Четкий сигнал Москве

Новость о вероятности ввода войск НАТО в Украину имеет несколько измерений. Первый – французский национальный. Ведь Макрон осознает, что мощность и военная сила Соединенных Штатов в Европе будет уменьшаться и будет борьба за безопасность лидерство на европейском континенте.

Таким образом президент Франции показывает свою проактивную позицию в теме поддержки Украины и потому, что он может генерировать идеи завтрашнего дня,

– отметил политолог.

Второе измерение – безопасностно-геополитическое, где открывается "Окно Овертона" того, что партнеры могли бы сделать.

"Окно Овертона" – диапазон идей и тем, приемлемых для дискуссии.

Ранее партнеры обсуждали исключительно формулу, что в войне против России отпор захватчику дают все, кто входят в Силы обороны Украины, в частности добровольцы из других стран, а союзники только предоставляют оружие. Сейчас идея Макрона о введении войск НАТО на украинскую территорию создает поле для дипломатических маневров и обсуждений.

Это открытие "Окна Овертона" для того, чтобы в случае эскалации ситуации показать Кремлю, что не только одна Москва может готовить второй фронт против стран НАТО, а страны Европы в далекой перспективе могут сами действовать проактивно,

– подчеркнул Чаленко.

По его мнению, заявление Макрона крайне важно и не стоит относиться к нему шутливо, ведь оно дает сигнал Москве, что поддержка Украины рассчитана на долгосрочную перспективу.

"Это говорит о том, что идеи могут реализовываться. Ранее партнеры говорили, что не будут предоставлять украинцам бронетехнику, танки, дальнобойное вооружение, F-16, однако несмотря на весь скептицизм, Украина постепенно получает новые виды вооружения. Это серьезный сигнал Москве, что она доигрывается", – добавил политолог.

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