Франция не говорит от имени НАТО, – Минобороны Италии об идее Макрона по поводу войск в Украине
Источник:La Stampa
Министр обороны Италии Гвидо Крозетто прокомментировал идею президента Франции Эммануэля Макрона по размещению западных войск в Украине. По мнению главы итальянского Минобороны, этот шаг "сотрет путь к дипломатии".
Крозетто также подчеркнул, что такие страны, как Франция и Польша, которые поддерживают идею отправки своих войск в Украину, не могут высказываться от имени всех стран-членов НАТО.
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В Минобороны Италии выступили против отправки войск
Министр обороны Италии подчеркнул, что Франция и Польша могут говорить от себя, но не от имени НАТО, который с начала вторжения России в Украину формально и добровольно оставался вне войны.
Ввести войска в Киев означает сделать шаг к односторонней эскалации, которая сотрет путь к дипломатии. Нет смысла приводить такой аргумент сейчас после двух лет войны,
– заявил Крозетто.
В то же время он отметил, что превращение России в военную экономику делает страну-агрессора более оснащенной и гибкой в военном производстве, чем страны НАТО. Кроме того, глава итальянского Минобороны подчеркнул, что Украина права, говоря, что поставки вооружения с Запада происходят медленно.
"Запад обнаружил, что имеет гораздо меньшие производственные мощности, чем Россия, и ему нужно время, чтобы сменить тенденцию. Что касается боеприпасов, то за год мы вышли на уровень производства, который может помочь Украине, но все равно ниже российского", – сказал министр.
Крозетто также отметил важность того, чтобы Запад оказывал Украине полную поддержку, а также изучал альтернативные пути решения конфликта. Министр призвал к активизации усилий на дипломатических каналах для поиска решения конфликта.
Макрон озвучил сценарий, при котором готов отправить войско
- Журналисты французского издания L'Independant отметили, что президент Эммануэль Макрон 7 марта во время встречи с лидерами партий страны озвучил возможный сценарий, при котором он готов отправить войска в Украину. По данным СМИ, это может произойти, если оккупанты прорвутся в направлении Киева или Одессы.
- В частности, французские войска при таком развитии событий будут помогать нашим солдатам выгонять российских захватчиков из региона. Как сообщается, Макрон использовал карты, чтобы проиллюстрировать свои тезисы во время встречи.
- Ранее Макрон обратился к партнерам Украины, заявив, что сейчас союзникам пора активизироваться. Он отметил, что сейчас не время "быть трусами".