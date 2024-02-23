Встреча в Париже: Макрон пригласил европейских лидеров обсудить помощь Украине

Президент Франции Эммануэль Макрон проведет 26 февраля встречу в Париже с европейскими лидерами. На ней планируется обсудить конкретные шаги и совместные инициативы для поддержки Украины.

На встрече будут присутствовать несколько глав государств, правительств и представителей министерств. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на Елисейский дворец.

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Что известно о встрече

Французские чиновники рассказывают, что Макрон полон решимости дать понять Москве, что в Европе отсутствуют признаки "усталости от Украины", даже на фоне трудностей с выделением дальнейшей помощи от США.

Через два года после начала вторжения в Украину эта рабочая встреча даст возможность изучить пути усиления сотрудничества между партнерами в поддержку Украины,

– отметили в Елисейском дворце.

Ранее президент Польши Анджей Дуда во время разговора с Polsat News сообщал, что получил приглашение от Макрона.

"Президент Макрон пригласил в Париж целый ряд европейских лидеров на специальной основе, чтобы обсудить новые предложения по решениям и помощи Украине. Мы обсудим их подробно", – рассказал Дуда.

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