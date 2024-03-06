Хочет стать "европейским Черчиллем": что побуждает Макрона к заявлениям о поддержке Украины

Позиция французского президента Эммануэля Макрона относительно военной поддержки Украины существенно изменилась. Лидер Франции начал в публичном поле дискуссию об отправке западных войск на территорию нашей страны.

На днях он также призвал европейских лидеров "не быть трусами". В эфире 24 Канала политолог Владимир Фесенко сказал, что подтолкнуло Макрона изменить парадигму поддержки Украины.

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"Президент Франции хочет продемонстрировать свой лидерский потенциал. Он претендует на роль визионера и европейского лидера по безопасности. Макрон хочет стать "европейским Черчиллем". Он видит себя в такой роли, однако другое дело, способен ли он на нее", – сказал Фесенко.

Новые вызовы для Европы

По мнению политолога, лидер Франции хочет воспользоваться ситуацией, ведь видит, что сейчас перед объединенной Европой, которая не имеет собственной системы безопасности, появились новые вызовы. Прежде всего военные угрозы со стороны России и не только на украинской земле, но и риски того, что страна-агрессор через некоторое время может начать войну против отдельных стран НАТО.

На этот вызов надо реагировать, а Европа к этому абсолютно неготова,

– подчеркнул Фесенко.

Сейчас на европейских саммитах лидеры уже обсуждают общую оборонную стратегию. Однако пока общая сумма в оборонном бюджете Евросоюза 1,5 миллиарда.

Этих средств даже для Украины мало, а что говорить об объединенной Европе,

– отметил политолог.

По его словам, странам ЕС нужна долгосрочная стратегия оборонного производства, модернизация вооруженных сил, создание собственных сил быстрого реагирования. Об этом в Евросоюзе начали говорить еще до начала российско-украинской войны в 2014 году. Однако в течение этого времени ничего не делали, но сейчас так не получится.

Что не так с заявлениями Макрона

Министр обороны Германии Борис Писториус отреагировал на призыв Макрона к союзникам Украины "не быть трусами". По его словам, такие высказывания не решат проблему с военной поддержкой ВСУ.

Я считаю, что Писториус ответил обоснованно. С одной стороны, надо отдать должное Макрону, ведь он начал эту дискуссию, а с другой – сравним объемы военной помощи Украине от Германии и Франции. Берлин значительно больше помог нашей стране по общим объемам поставок вооружения, чем Париж,

– добавил Фесенко.

По его мнению, позиция Макрона неоднозначна, однако процессы идут в правильном направлении. Европейцы опомнились и начинают ускорять темпы помощи Украине.

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