Будет ли в ближайшем будущем: Макрон сделал новое заявление об отправке войск в Украину
Источник:Novinky
Несколько дней назад Эммануэль Макрон озвучил предложение перебросить в Украину войска НАТО. Во Франции потом сделали немало заявлений. Да и сам президент страны уточнил, что речь не идет о ближайшей перспективе.
Итак, французский лидер сделал очередное заявление. В нем он решил уточнить сказанное им ранее. Эммануэль Макрон в интервью заявил, что развертывание французских сил в ближайшем будущем не планируется.
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Макрон уточнил заявление о военных НАТО в Украине
Президент Франции, общаясь с журналистами, отметил, что об отправке войск он говорил во время встречи в Париже, в которой принимали участие представители более двадцати государств. И то он заметил, что "ничто нельзя исключать".
Это не означает, что мы рассматриваем возможность отправки французских войск в Украину в ближайшем будущем, но это означает, что мы начинаем дискуссию и думаем обо всем, что можно сделать, чтобы поддержать Украину, особенно на украинской территории,
– добавил он.
В то же время французский лидер отметил, что участники этой встречи пришли к согласию в пяти сферах. В них они стремились бы сделать больше. Речь идет о:
- киберзащите;
- совместном производстве военной техники в Украине;
- безопасность стран, которым непосредственно угрожает российское наступление в Украине, в частности говорится о Молдове;
- возможность поддержать наше государство также на границе с Беларусью;
- а также проведение операций по разминированию.
Кроме того, я всегда четко определял наши рамки: мы не воюем против русского народа и отказываемся вступать в логику эскалации,
– подчеркнул Эммануэль Макрон.
Заявление Макрона и то, как это возмутило мировых лидеров
- Обратим внимание, что резонансное заявление Эммануэль Макрон сделал на прошлой неделе. Он отметил, что "нельзя исключать" вероятной переброски в Украину западных войск. Свои слова позже он подтвердил и заявил, что тщательно продумал их.
- Заявление президента Франции вызвало волну возмущения. Негативно отреагировали правительства стран-союзниц. Их лидеры подчеркивали, что свои войска отправлять не будут.
- Исключили отправку в Украину своих войск большинство стран НАТО. В частности говорится о Германии, Великобритании и США. Вместе с тем министр иностранных дел Литвы Габриелюс Ландсбергис выразил благодарность за дебаты, инициированные Эммануэлем Макроном.
- Неудивительно, что гневно на слова Макрона отреагировала Москва. Она предупредила, что развертывание войск НАТО в Украине станет причиной конфликта между Россией и Альянсом.