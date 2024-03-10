Встретятся в Украине "в ближайшее время": Зеленский поговорил по телефону с Макроном
Источник:Владимир Зеленский
Владимир Зеленский 10 марта провел телефонный разговор с французским коллегой Эммануэлем Макроном. Политики обсудили перспективы предстоящей совместной встречи.
В частности, президенты Украины и Франции планируют встретиться в Украине. По словам Зеленского, это может произойти уже “в ближайшее время”.
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Зеленский обсудил с Макроном предстоящую встречу
Глава государства подчеркнул, что разговор с Макроном был длительным и предметным. В частности, политики обсудили текущую ситуацию на поле боя и результаты Международной конференции в поддержку Украины, которая недавно состоялась в Париже.
Поблагодарил за сильный оборонный пакет от 16 февраля, а также за личное лидерство Президента Франции в создании коалиции дальнобойного оружия, новые инициативы и все заявления в поддержку Украины,
– отметил Зеленский.
Кроме того, политики обменялись мнениями об ожидаемых результатах их будущей встречи в Украине, которая, по словам Зеленского, случится уже "в ближайшее время".
Макрон отложил визит в Украину из соображений безопасности
- В январе 2024 года президент Франции Эммануэль Макрон анонсировал, что он приедет в Украину с официальным визитом. В частности, французский глава хотел "завершить двустороннее соглашение по безопасности", а также пообещал лично "привезти" в Украину 40 ракет дальнего радиуса действия Scalp.
- Однако уже в феврале стало известно, что президент Франции отложил свой визит в Украину. У Макрона объяснили, что это произошло из соображений безопасности.
- В конце концов во Францию в 16 февраля приехал сам Владимир Зеленский. В тот же день французский и украинский руководители подписали соглашение по безопасности на 10 лет, и оно будет действовать, пока Украина не вступит в НАТО.
- Украинский президент назвал соглашение амбициозным и очень предметным, но заметил, что не обо всех деталях можно говорить открыто. Кроме того, Франция будет также поддерживать Украину на пути в ЕС и НАТО.
- В тот же день Эммануэль Макрон заявил, что он все же приедет в Украину с визитом, но позже. Президент Франции призвал "ждать меня в ближайшие недели" и заверил, что приедет в Украину до середины марта 2024 года.