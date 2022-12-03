Но при определенном условии: Макрон заявил о необходимости гарантий безопасности для России

Эммануэль Макрон заявил о необходимости гарантий безопасности России. Однако это возможно только после того, как Владимир Путин согласится на определенное решение.

Соответствующую информацию президент Франции сказал в интервью. Макрон также пояснил, что Европа должна подготовить свою будущую архитектуру безопасности.

Читайте также Байден и Макрон пообещали предоставить Украине системы ПВО и помочь с энергетикой

Что сказал Макрон

Эммануэль Макрон заявил, что подготовка будущей архитектуры безопасности означает, что одним из важных вопросов, которые Европа должна решить: "Как всегда говорил президент Путин, есть страх, что НАТО приближается к его двери, и развертывание вооружений, которые могут угрожать России".

Эта тема будет частью темы мира, поэтому мы должны подготовить, что мы готовы сделать, как мы защищаем наших союзников и государства-члены, и как дать гарантии России в тот день, когда она вернется за стол переговоров.

– заявил президент Франции.

Арахамия ответил Макрону

Народный депутат Украины и глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия ответил на слова Макрона о гарантиях безопасности. В частности он сказал, что Украина готова обеспечить их России. Для этого Кремлю достаточно:

покинуть территорию нашей страны;

выплатить репарации;

наказать всех военных преступников;

добровольно сдать ядерное оружие.

После этого мы готовы сесть за стол переговоров и поговорить о гарантиях безопасности.

– объяснил нардеп.

Заметьте В ISW объяснили, зачем России заявления о переговорах с Украиной

Последние заявления Макрона