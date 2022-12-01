Макрон считает войну "большой ошибкой Путина", но планирует снова с ним поговорить

Президент Франции Эммануэль Макрон считает, что переговоры Украины с режимом Владимира Путина все еще возможны. Французский лидер заявил, что мир должна поддерживать Украина.

Об этом Макрон сказал перед встречей с президентом США Джо Байденом. Отвечая на вопрос, каким должен быть успешный мир в Украине, Макрон сказал, что он должен быть "устойчивым" и поддерживаться украинцами.

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Макрон считает, что переговоры все еще возможны

Хороший мир – это не мир, который будет навязан украинцам другими, № 1. Хороший мир – это мир, который не будет принят в среднесрочной или долгосрочной перспективе одной из двух сторон,

– заявил французский президент.

По мнению Макрона, Путин совершил "огромную ошибку, начав эту войну". Он подчеркнул, что Путин сам решил, основываясь на фейковом нарративе, что якобы НАТО планирует использовать Украину для нападения на Россию, "что совсем неправильно".

Макрон надеется, что Путин будет "рациональным" в переговорах о прекращении войны.

"Путин у руля, и он у власти уже давно… Он знает свой народ. Я думаю, что он ошибся", – сказал французский лидер и добавил, что переговоры все еще возможны.

Макрон планирует поговорить с Путиным

Макрон заявил, что поговорит с президентом России Владимиром Путиным, пишет AFP. Во время официальной поездки в Вашингтон Макрон сказал, что собирается сделать это "в ближайшие дни".

Но перед разговором с кремлевским диктатором, как подчеркнул французский лидер, он намерен провести переговоры с Байденом.

Чиновники Белого дома ожидают, что дискуссии об Украине будут в центре внимания во время визита президента Франции, сообщает The Washington Post.

Говоря о разговорах с Путиным, за что Макрона критиковали, он сказал, что его убеждения и прагматический подход "состоят в том, что я должен взаимодействовать с действующими лидерами и тем, кто отвечает за страну".

В то же время пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в графике Путина пока нет телефонного разговора с Макроном.

Какая позиция Макрона относительно войны в Украине.

Французский лидер пытается поддерживать связь с Путиным и надеется, что война в Украине закончится мирными переговорами. Однако на Западе все больше бытует мнение, что Россия должна проиграть войну.

Об этом заявлял генсек НАТО Йенс Столтенберг, заверивший, что страны Альянса будут поддерживать Украину до последнего. Столтенберг подчеркивал, что коллективный Запад не имеет права допустить победу России.

Кроме того, похоже, позицию сменила Германия, на днях признавшая Голодомор геноцидом украинцев. Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер сказал, что призывы к прекращению огня в Украине – безответственны.

Украина планирует освободиить все временно оккупированные территории и, как сказал министр обороны Алексей Резников, заручилась поддержкой партнеров.

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