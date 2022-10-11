Массированные российские удары меняют характер войны, – Макрон

Эммануэль Макрон заявил, что характер войны в Украине изменился. Это произошло после массовых ракетных ударов по территории нашей страны, которые осуществила Россия 10 октября.

Французский президент планирует вызвать своих военных и дипломатических советников, чтобы оценить ситуацию. Об этом Макрон заявил во время поездки на запад Франции.

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Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что удары России по украинской инфраструктуре являются "глубоким изменением характера" войны,

– говорится в сообщении.

Как Франция отреагировала на массовую ракетную атаку по Украине

После массовых ракетных ударов по Украине Макрон срочно позвонил президенту Владимиру Зеленскому. Он выразил глубокую обеспокоенность тем, что в результате обстрелов есть жертвы среди гражданского населения.

Макрон заверил, что Франция увеличит поддержку Украины, в том числе и военную.

Заявления других стран после мощной атаки по Украине

Госпожа США в Украине Бриджит Бринк заявила, что Штаты планируют привлечь Россию к ответственности за военные преступления против Украины. В то же время в Белом доме назвали обстрелы "тревожными".

В МИД Великобритании подчеркнули, что эти обстрелы только укрепят поддержку Украины.

Президент Польши Анджей Дуда также позвонил Зеленскому. Он подчеркнул важность изоляции России. Польский лидер отметил, что преступления, совершенные государством-агрессором, не имеют срока давности и преследуются во всех странах.

В Германии сообщили о поставке ВСУ 4 систем ПВО IRIS-T SLM в течение ближайших дней.

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