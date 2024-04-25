Европа может умереть, - Макрон заявил о "больших рисках" в ближайшие годы
Источник:BFM-TV
Президент Франции Эммануэль Макрон начал довольно резко высказываться. В частности, он заявил, что Европа может умереть.
Президент Франции Эммануэль Макрон сказал, что европейские страны могут столкнуться с “большими рисками” в течение ближайших лет. По его словам, есть риск, что Европа может быть ослабленной.
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Европа может умереть
Во время мировых потрясений нашего века есть риск увидеть Европу ослабленной, ведь это создает риски. По словам Макрона, риск быть ослабленным или даже пониженным является огромным, потому что мы находимся в беспрецедентный момент потрясений в мире, ускорения больших трансформаций.
Лидер Франции предупредил, что Европа "может умереть" в мире, где "правила игры изменились".
Мы должны осознавать, что наша сегодняшняя Европа смертна, она может умереть,
– заявил Макрон.
По его словам, нужно уже сейчас сделать выбор по вопросу мира и войны на континенте, а также по цифровому переходу, искусственного интеллекта и даже окружающей среды.
Ошибочно считать, что Россия остановится на Донбассе и в Крыму
- Президент Франции Эммануэль Макрон предостерег, что люди, которые считают, что Россия откажется от захватнических амбиций после захвата украинского Донбасса и Крыма, – ошибаются.
- Отвечая на вопрос относительно комментариев Кремля о том, что Россия считает, что она в состоянии войны из-за помощи Украине Запада, президент Франции сказал, что было бы ошибкой думать, что Россия планирует остановить свою агрессию на Донбассе и в Крыму.
- Представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что война "начиналось как специальная военная операция, но как только там образовалась компашка (имея в виду Запад), когда коллективный Запад стал участником этого на стороне Украины, для нас это уже стало войной".