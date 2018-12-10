Макрон обратился к народу Франции из-за массовых протестов: что сказал президент

В понедельник, 19 декабря, президент Франции Эммануэль Макрон обратился к нации в связи с массовыми протестами "желтых жилетов". Глава государства призвал обсудить проблемы, которые беспокоят протестующих, на дебатах с участием всей страны.

Об этом сообщает "Громадское".

"Мы должны учиться, чтобы стать свободными гражданами. Мы должны ответить на вызовы современности, на климатические изменения и ответить на жизненно необходимые вопросы, которые важны для нашей нации. Я хочу установить баланс в нашей налоговой системе. Я верю, что решение будет найдено", – сказал Макрон.

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При этом он отметил, что хочет услышать не только центр, но и все уголки Франции.

Эти проблемы требуют беспрецедентных дебатов, с участием всей нации. Я обещаю, что буду координировать все эти усилия, но такие дебаты должны происходить везде, на всей территории нашей страны. Все граждане нашей страны должны высказываться,

– сказал президент Франции.

В то же время Макрон осудил агрессивные действия протестующих, заявив, что никакой гнев не оправдывает людей, которые нападают на полицейских, нарушают общественный порядок. Когда насилие разрастается – свободе наступает конец, добавил президент Франции.

Макрон также пообещал увеличить минимальные зарплаты на 100 евро в месяц с 2019 года и отменить запланированное увеличение налогов для малообеспеченных пенсионеров.

"Я понимаю возмущение семей, которые работают целый день и им не хватает на жизнь или пенсионеров, которые всю жизнь вкладывали в пенсионные накопления и сегодня находятся в затруднительном положении. Это проблемы сорокалетней давности, которые обрастали, как снежный ком, это болезнь нашего демократического общества, которое все больше расслаивается. И теперь мы столкнулись с этим лицом к лицу. Мы не дали ответ на это возмущение, этот гнев и я принимаю на себя часть ответственности за это", – заявил президент Франции.

Напомним, 9 декабря участники массовых протестов во Франции обнародовали список требований к властям страны. Этот список состоит из 25 пунктов и требования разделены на 4 категории.

Кто такие "желтые жилеты" и почему они протестуют во Франции?Это водители, которые протестуют против повышения цен на топливо, экологического налога, а также против "несправедливой политики правительства", которая подрывает покупательную способность населения. Стихийное движение недовольных ростом цен на топливо возникло в социальных сетях. Протестующие узнают друг друга благодаря желтым аварийным жилетам, которые они кладут под лобовое стекло автомобилей.