Макрон звернувся до народу Франції через масові протести: що сказав президент

У понеділок, 10 грудня, президент Франції Еммануель Макрон звернувся до нації у зв’язку з масовими протестами "жовтих жилетів". Голова держави закликав обговорити проблеми, які турбують протестувальників, на дебатах за участю всієї країни.

Про це повідомляє "Громадське".

"Ми повинні вчитися, щоб стати вільними громадянами. Ми повинні відповісти на виклики сучасності, на кліматичні зміни і відповісти на життєвонеобхідні питання, які важливі для нашої нації. Я хочу встановити баланс у нашій податковій системі. Я вірю, що рішення буде знайдено", – сказав Макрон.

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При цьому він зауважив, що хоче почути не тільки центр, а й усі куточки Франції.

Ці проблеми вимагають безпрецедентних дебатів, за участю всієї нації. Я обіцяю, що координуватиму всі ці зусилля, але такі дебати повинні відбуватися всюди, на всій території нашої країни. Всі громадяни нашої країни повинні висловлюватися,

– сказав президент Франції.

Водночас Макрон засудив агресивні дії протестувальників, заявивши, що ніякий гнів не виправдовує людей, які нападають на поліцейських, порушують громадський порядок. Коли насильство розростається – свободі настає кінець, додав президент Франції.

Макрон також пообіцяв збільшити мінімальні зарплати на 100 євро на місяць з 2019 року та скасувати заплановане збільшення податків для малозабезпечених пенсіонерів.

"Я розумію обурення сімей, які працюють цілий день і їм не вистачає на життя або пенсіонерів, які все життя вкладали у пенсійні накопичення і сьогодні перебувають у скрутному становищі. Це проблеми сорокарічної давнини, які обростали, як снігова куля, це хвороба нашого демократичного суспільства, яке дедалі більше розшаровується. І тепер ми зіткнулися з цим обличчям до обличчя. Ми не дали відповідь на це обурення, цей гнів і я приймаю на себе частину відповідальності за це", – заявив президент Франції.

Нагадаємо, 9 грудня учасники масових протестів у Франції оприлюднили список вимог до влади країни. Цей список складається з 25 пунктів і вимоги розділені на 4 категорії.

Хто такі "жовті жилети" і чому вони протестують у Франції? Це водії, які протестують проти підвищення цін на пальне, екологічного податку, а також проти "несправедливої політики уряду", що підриває купівельну спроможність населення. Стихійний рух незадоволених зростанням цін на пальне виник в соціальних мережах. Протестувальники впізнають один одного завдяки жовтим аварійним жилетам, які вони кладуть під лобове скло автомобілів.