Был в Еленовке: азовец "Алви" рассказал свою историю пребывания в плену

Военный бригады "Азов" Максим с позывным "Алви" служит уже почти 10 лет. Он прошел бои в Мариуполе и 4 месяца плена, а после обмена вернулся на фронт.

Свою историю защитник рассказал в интервью 24 Каналу. "Алви" рассказал о важности психологической реабилитации для военных, смену профессии на войне и восприятие безопасности в обществе.

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Боец рассказал о плене в Еленовке

По словам Максима, в Оленевке были разные надзиратели: и россияне, и якуты, и люди с оккупированных украинских территорий. Лучше всего, "с уважением", к военнопленным относились представители ГРУ и ФСБ, а ужаснее всего - те, кто из так называемой "ДНР" и не воюет, типа прокуроров или надзирателей.

"Алви" считает, что ему очень повезло из-за "не такого сложного плена" – мужчина сильно похудел, его несколько раз били.

А то, что переживали и переживают сейчас ребята, – это ужас. Я бы не хотел сравнивать свое время в плену и побратимов, но разница большая. Да, у меня были сложности, были моменты, которые очень тяжело прошли. Но в сравнении... я вообще не думаю, что мой плен и плен ребят сравнивается,

– делится боец.

Некоторые из украинцев пережили страшные пытки – "их выключали, включали, били электрошокерами". О некоторых вещах Максим рассказывать не хочет.

Воспоминания настигли позже

Воспоминания о пережитом настигли "Алви" позже. Он рассказал о защитной реакции – "моментах с забыванием всего".

Вот, например, я просто еду в машине и чувствую, что подул ветер. И это буквально так же, как было тогда в плену. И все, я чувствую, что попадаю в ситуацию, в которой уже был. Хотя я все давно забыл,

– говорит Максим.

К слову, ранее о тяжелых условиях плена и Еленовке в интервью 24 Каналу рассказал Никита с позывным "Фрутти". Большую войну он встретил в Мариуполе, а на обмен попал за 2,5 года, после чего вернулся на службу.