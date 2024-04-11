Русский олигарх разрабатывает дроны для войны против Украины, получая деньги из США — документы

Международные санкции, без всякого сомнения, сильно влияют на Россию и ее способность эффективно наполнять свои бюджеты. Введение финансовых ограничений, блокирование счетов и активов компаний так называемых элит подкосили возможности страны-террориста беспрепятственно покупать у Запада компоненты для собственного военно-промышленного комплекса, металлургических и других заводов и тому подобное.

Тем не менее военные преступники до сих пор могут завозить из США, Европы и других цивилизованных стран критически важные для себя составляющие – с помощью серого импорта через ряд компаний-посредниц в Казахстане, Турции, Кыргызстане и других государствах. Заткнуть эти дыры пока ни в Вашингтоне, ни в Брюсселе не могут. То ли не хотят, поскольку речь идет о сверхприбыли для их бизнеса.

Не очень идут дела и с введением санкций в отношении напрямую причастных к преступлениям российского режима. Так, в черные списки попали всевозможные Шойгу, Скабеевы, Соловьевы, Ротенберги и другие персонажи. Однако куча ответственных за торговлю оружием, выстраивание союзов с террористическими странами, похищение украинского зерна, депортацию детей и другие нарушения законов, до сих пор имеют счета в швейцарских банках, летают на свои виллы в теплых краях. Более того, они еще и владеют долями в международных компаниях. Одним из таких лиц является миллиардер Максим Басов, который избегает попадания под ограничения Запада, является совладельцем стартапов, которые собирают персональные данные миллионов американцев, а параллельно с этим финансирует разработку и поставку дронов-разведчиков для российской армии. Подробнее о деятельности предпринимателя и связанных с ним компаний читайте в статье 24 Канала, основанной на документах группы "Кибер Сопротивление".

Стремительная карьера в компаниях друзей Путина, миллиардные состояния и дроны для оккупантов

После окончания Штерновской школы бизнеса при Нью-Йоркском университете Басов несколько лет поработал менеджером в международных и российских компаниях, а затем – начал занимать только руководящие должности в огромных российских корпорациях. Так, с 2000-го по 2009 годы предприниматель успел поработать генеральным директором в интернет-фирмах "Эмакс" и "Кафемакс", ОАО "Северсталь", и "Металлоинвесте" друга Путина Алишера Усманова.

После работы на олигарха из российского топ-10, Басов стал генеральным директором группы "Русагро", которую основал экс-член Совета Федерации Вадим Мошкович. Уже в 2011-м молодой менеджер уже был владельцем 7% компании (ориентировочная стоимость на тот момент – 100 миллионов долларов).

В 2021-м Басов даже вошел в российский список Forbes как руководитель с наибольшей долей инвестиций. Его состояние в "Русагро" оценили в 181 миллион долларов.



В прошлом году Басов обошел даже президента "Роснефти" Сечина / Скриншот из российского Forbes

Казалось бы, жизнь финансиста беззаботна, однако 2022-й год немного внес свои коррективы. "Русагро" попала под санкции США, как и ее основатель Мошкович. Получить блокировку собственных счетов Басову очень не хотелось, поэтому он вместе со своим партнером начали спасать состояние. Бывший член СовФеда России начал подчищать следы и удалять записи о собственном участии в "дочках" своей главной компании.

Так в июле 2022 года из реестров исчезли данные о Басове и Мошковиче в ООО "Ассистагро".



Раз! И Мошкович и Басов – не учредители фирмы / Скриншот российского сайта проверки контрагентов

В тот же день, 20 июля, "Ассистагро" переходит в собственность еще одной компании с орбиты "Русагро" – ООО "Геомирагро" (соучредитель – Максим Басов). Генеральным директором последней значится некий Илья Воронков.



Запомните имя директора / Скриншот российского сайта проверки контрагентов

Кстати, именно этот Воронков в мае 2022-го "случайно" стал и гендиром "Ассистагро".

То есть получается так, что ФИО подсанкционного Мошковича убрали из многих компаний, "дочку" "Русагро" переписали на свою другую компанию, и в обеих поставили руководителем одно лицо.

В то же время преступники подчищают информацию о еще одной своей компании – ООО "Альбатрос", которую как раз и возглавлял Воронков.



Что вы знаете о длинных рокировках? / Скриншот российского сайта проверки контрагентов

Разработка дронов для убийства украинцев

Для чего были нужны все эти пертурбации? Ответ простой. Злоумышленники пытались избежать или хотя бы оттянуть попадание этих компаний в подсанкционные списки, потому что начали заниматься изготовлением дронов для российских убийц. Если быть более точным, то "Альбатрос" несколько перепрофилировал свою версию М5 Agro для нужд военных, а "Геомирагро" занялась адаптацией программного обеспечения разведывательного комплекса.



Продукция "Альбатроса" – не очень гражданские дроны, хотя формально пытаются маскироваться / Скриншот с официального сайта российского производителя

Как бы "аграрные" компании и их владельцы не пытались скрыть факт своего участия в разработке военной продукции, как бы производитель не стремился выдать свои "крылья" за гражданские, сделать это им не удалось. В конце 2023-го "Альбатрос" и "Ассистагро" попали под санкции США.



"Альбатрос М5" у российских военных / Скриншот из пропагандистских видео

Собирают эти БПЛА в Елабуге, куда недавно прилетели подарки от ГУР. Как заявляет сам производитель, ежемесячно компания производит до 30 единиц БПЛА дальнего действия.



Продукцию компании, которая принадлежит Басову, используют для убийства украинцев на всех участках фронта / Скриншот из пропагандистских псевдоСМИ

Согласно внутренней документации, еще год назад басовцы работали над решением нескольких критических проблем, а также над функциями облета препятствий, ускорением передачи снимков операторам, стабилизацией полета и тому подобное.



Отчет руководителя отдела мобильной разработки ООО "Ассистагро" Максима Зуева о работе над "Альбатросом М5" / Фото источников 24 Канала

Что касается комплектующих для дрона, то россияне используют в основном иностранные бытовые детали. Например, фотоаппарат и видеокамеры японской Sony, а также продукцию китайских брендов.



Импортозамещение не работает / Скриншот с сайта ООО "Альбатрос"

Спасение миллионов и бизнес в США

Параллельно с попытками скрыть участие Мошковича в фактических дочерях "Русагро", в 2022-м Басов активно занимался и спасением собственного состояния от санкций. Ведь деньги он держал вовсе не в России, а акции компаний, в которые инвестировал, записывал на кипрскую оффшорку Rigpa Limited.

Чтобы вывести большинство инвестиций из-под удара после попадания "Русагро" и своего бизнес-партнера под ограничения, миллиардер начал срочно переписывать акции с подконтрольной иностранной фирмы на собственные личные счета. Поскольку речь шла, в частности, об одном из топовых аграрных холдингов России, ему пришлось даже писать письмо руководительнице российского центробанка, а также министру сельского хозяйства и заместителю минфина. Мол, очень прошу разрешить продажу собственных ценных бумаг собственным лицом иностранной регистрации.



Риск санкционных арестов (с) / Фото источников 24 Канала

Согласно письму к Набиуллиной, на кипрский оффшор Басов переписывал акции очень мощных российских компаний: "Яндекса", X5 Retail Group, Ros Agro PLC, "Сбербанка", а также акционерной финансовой корпорации "Система" (владеет львиными долями МТС, "Башнефть", "Интурист" и т.д.).

Смотрите письмо Басова главе российского Центробанка с просьбой вывести активы из-под удара:

Что же касается обслуживания в иностранных банках, то никаких проблем у соратника Путина не возникло. Менеджеры швейцарского UBS от начала полномасштабного вторжения и прекращения работы своего офиса в России продолжили радостно сотрудничать с Басовым. Только 1 раз у него спросили комментарий относительно бизнес-партнерства с Мошковичем, однако вполне удовлетворились ответом, якобы "я просто купил акции, никаких отношений не имею".



Судя по всему, в швейцарском банке просто поверили клиенту на слово / Фото источников 24 Канала

Международные компании и "окучивание" американцев

Как выяснилось, кроме разработки оружия для убийства украинцев, а также финансирования путинских гигантских холдингов, Басов является еще и успешным держателем акций многих международных компаний. Он вложил немалые деньги в стартапы, занимающиеся исследованиями ДНК, развитием умственных способностей детей, а также борьбой со стрессом. При этом нацелены эти фирмы в основном на западную аудиторию, базируются в США и занимаются сбором персональных данных миллионов человек.

Согласно описанию состояния, которое предприниматель предоставил банковским клеркам, он владеет 4 квартирами в Москве, домом в Подмосковье, а также виллой на Кипре общей стоимостью 28 миллионов долларов. Инвестировал бизнесмен в "Росагро", Сосновскую ГЭС, а также компании Genotek, Welltory, Wikium и многие другие.

Genotek специализируется на диагностике ДНК на предмет мутаций, а также на генеалогии. При этом научные знания представителей компании настолько мощные, что с 2022 года "ученые" выделили в новую этничность – "представителей восточной части бывшего СССР". Именно так назвали россияне жителей оккупированных территорий.



Басов владеет 10% компании / Скриншот из "Википедии"



Однако, откровенно, российская политическая позиция, как и вложенные в "Генотек" кровавые миллионы от "Яндекса" и бывшего руководителя администрации президента Волошина, совсем не мешают компании успешно сотрудничать с лабораториями в Европе.



Genotek спокойно работает с клиентами из стран ЕС / Скриншот сайта компании

Wikium – приложение для развития и тренировки мозгов с многомиллионной аудиторией. Проект был адаптирован для английского и испанского, а скачать его без проблем может любой пользователь iOS или Android.

Дополнительные покупки для заработка россиян? Apple и Google рекомендуют / Скриншот из App Store и Google Play

А вот история с Welltory – уже совсем эпическая. Стартап из Санкт-Петербурга сразу был нацелен на американский рынок. Казалось, что бы могло пойти не так? Да ничего! Основанная в 2016-м компания без проблем открыла штаб-квартиру в Калифорнии за деньги российских предпринимателей.

При этом на сайте фирмы вообще ничего не указывает на то, что она происходит из страны-террориста. Однако там круто расписано, как приложение помогает бороться со стрессом и вести здоровый образ жизни, предоставив доступ к собственным гаджетам.



Россиян в команде нет (с) / Скриншот с сайта Welltory

Сейчас приложение имеет клиентскую базу в более чем 8 миллионов человек. Оно предлагает пользователям платить за свои услуги 99 долларов в год или 399 навсегда, а также якобы гарантирует защиту персональных данных.



Более 8 миллионов человек пользуются услугами Welltory и помогают Басову зарабатывать / Скриншот с сайта Welltory

Не Басовым единым

Кроме акций в международных компаниях, Басов также владеет ценными бумагами фирм в КНР и Латинской Америке. Так что, судя по всему, российский рублевый миллиардер и бизнес-партнер подсанкционного олигарха имеет возможность не только вкладывать деньги в путинский ВПК, но и при этом увеличивать свое состояние за рубежом.

Почему на одного из миноритариев "Росагро", причастного к разработкам "Альбатроса", а также к торговле краденым украинским зерном, страны Запада до сих пор не наложили ограничения, вопрос риторический. Без ответа остается и то, почему в США и Европе работают созданные за российские деньги компании. Welltory, Genotek, Wikium и другие стартапы приносят своим инвесторам немалые деньги, которые затем направляют на финансирование войны против Украины.

Впрочем, Басов – далеко не единственный российский миллионер, который избежал каких-либо ограничений со стороны цивилизованных стран мира. Однако если Вашингтон и Брюссель будут обращать внимание на подобных персонажей, им придется вкладывать в обороноспособность значительно меньше денег. Потому что получается так, что Россия финансирует армию, в том числе и за полученные от Запада деньги, в то время как миллиарды бюджетных долларов идут на закупку средств ПВО, снарядов и бронемашин для Киева.