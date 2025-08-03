Вероятно, на фронте 20-летний Максим Нагорный. Боец пропал без вести под Покровском еще 19 июля, а недавно его тело доставили в морг.

Сообщает 24 Канал со ссылкой на невесту воина Наталью Сюйву и его сестру Иванку.

Смотрите также Символ мужества и несокрушимости: на войне погиб 29-летний командир с Тернопольщины

Что известно о возможной гибели Максима Нагорного?

В конце июля сестра военнослужащего сообщила, что 20-летний Максим Нагорный, боец 3 бригады оперативного назначения Нацгвардии "Спартан", пропал без вести во время выполнения боевого задания на Покровском направлении.

Уже 1 августа его невеста Наталья заявила, что тело Максима доставили в морг в городе Каменское. Вместе с его сестрой она отправилась на опознание.

Максим Нагорный / Фото Натальи Сюйвы

Впрочем, увидеть тело им не позволили. Это объяснили тем, что оно более 10 дней пролежало на открытом солнце в зоне боевых действий. Зато им показали фото руки с татуировками, а также браслета и цепочки.

В морге они сдали образцы ДНК для подтверждения гибели Максима, но, по их словам, им сказали, что этого недостаточно, ведь нужен родственник мужского пола – иначе тело вернут не раньше, чем через полгода.

Наталья отмечает, что Максим был сиротой и не имел родственников мужского пола. После этого женщины обратились в полицию в Луцке – родном городе воина. Но вместо помощи их перенаправили в военкомат.

Мы не знаем, как вернуть тело нашего родного человека домой. Не знаем, как похоронить героя, который положил жизнь за свою страну,

– написала Наталья.

Родные защитника обратились к Волынской службы новостей с просьбой придать огласке истории, чтобы ускорить возвращение тела погибшего воина домой.

Что известно о Максиме Нагорном?

Максим Нагорный пошел добровольцем в армию в 18 лет. Он участвовал в боях на Купянском направлении, где получил ранения. Парень стал известным после того, когда после российского обстрела в блиндаже написал завещание. Этот текст впоследствии опубликовала "Украинская правда".

В своем завещании он писал, что, если ему придется погибнуть, то пусть это будет ради того, чтобы в Украине исчезли детские приюты, а каждый ребенок рос в любящей и счастливой семье.

28 июня 2023 года, в день годовщины принятия Конституции Украины, президент Владимир Зеленский процитировал отрывок из завещания во время своего выступления в Верховной Раде.

Напомним, недавно стало известно, что в российском плену погиб Виталий Фокин с Волыни. Он находился в неволе с мая 2022 года.