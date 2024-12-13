Кировоградщина потеряла на войне Максима Нефедова и Грайра Амбарцумяна

Украинские воины защищают Украину от российских войск. К сожалению, на войне наше государство теряет лучших.

На войне с Россией погибли двое военнослужащих с Кировоградщины. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Общественное.

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Один из военных был снайпером

Максим Нефедов из города Александрия и Грайр Амбарцумян из Гуровской общины Кропивницкого района погиб, защищая Украину. Он родился 30 сентября 1987 года в поселке Ясногорка Донецкой области, в 2006 году окончил Краматорский профессиональный торгово-кулинарный лицей по специальности "повар – кондитер". После этого работал в сфере общественного питания.

С 2014 по 2017 год Максим был контрактным военным в Краматорске. Два года мужчина жил в Александрии как переселенец, женился, воспитывал дочь.

После начала полномасштабного вторжения он мобилизовался в батальон "Азов", имел позывной "Повар", служил снайпером. Максим погиб 23 ноября возле поселка Щербиновка Бахмутского района Донецкой области в возрасте 37 лет.

Погиб во время боевого задания

Грайр Амбарцумян погиб 9 декабря 2024 года во время выполнения боевого задания возле села Константинопольское Донецкой области.

Он жил в селе Анновка. Его мобилизовали 4 февраля 2023 года, он служил командиром миномета минометного взвода минометной батареи батальона морской пехоты.

24 Канал выражает соболезнования родным и близким погибших.

Украина теряет лучших в боях за независимость.