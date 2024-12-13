На війні з Росією загинули двоє військовослужбовців з Кіровоградщини. Про це пише 24 Канал із посиланням на Суспільне.

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Один із військових був снайпером

Максим Нефьодов з міста Олександрія та Грайр Амбарцумян з Гурівської громади Кропивницького району загинув, захищаючи Україну. Він народився 30 вересня 1987 року в селищі Ясногірка на Донеччині, у 2006 році закінчив Краматорський професійний торгово-кулінарний ліцей за спеціальністю "кухар – кондитер". Після цього працював у сфері громадського харчування.

З 2014 по 2017 рік Максим був контрактним військовим у Краматорську. Два роки чоловік жив в Олександрії як переселенець, одружився, виховував доньку.

Після початку повномасштабного вторгнення він мобілізувався до батальйону "Азов", мав позивний "Кухар", служив снайпером. Максим загинув 23 листопада біля селища Щербинівка Бахмутського району Донецької області у віці 37 років.

Загинув під час бойового завдання

Грайр Амбарцумян загинув 9 грудня 2024 року під час виконання бойового завдання біля села Костянтинопольське Донецької області.

Він жив у селі Ганнівка. Його мобілізували 4 лютого 2023 року, він служив командиром міномета мінометного взводу мінометної батареї батальйону морської піхоти.

24 Канал висловлює співчуття рідним та близьким загиблих.

Україна втрачає найкращих у боях за незалежність.