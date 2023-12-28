Ему всегда будет 24: на щите вернулся военный из Киевщины Максим Штефан

Украина теряет лучших сыновей и дочерей в полномасштабной войне, которую почти два года назад развязала Россия. На этот раз печальная весть пришла в Киевскую область.

В Донецкой области погиб защитник из Киевской области Максим Штефан. местные СМИ сообщили, что он был смертельно ранен во время вражеских обстрелов. 24 Канал.

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Вернулся на щите

Он был военным и до полномасштабного вторжения России. Максим был военнослужащим 22-й отдельной бригады по охране дипломатических представительств и консульских учреждений иностранных государств Национальной гвардии Украины. В 2023 году без колебаний встал на защиту Украины и ушел на фронт уничтожать врага.

Теперь навсегда 24. На щите возвращается стрелок-санитар батальона оперативного назначения 24-летний Максим Штефан из села Рогозов,

– говорится в сообщении.

У него было звание старшего солдата. 23 декабря 2023 года Максим Штефан попал под вражеский минометный обстрел, который стал последним в его жизни.

Похороны пройдут 29 декабря 2023 года в 10:00 у дома Героя.

24 Канал выражает соболезнования родным и близким погибшего.

Утраты в полномасштабной войне