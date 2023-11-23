22 ноября ВСУ ударили по оккупантам на Запорожском направлении. Под украинским огнем оказался корреспондент пропагандистского канала "Россия 24".

В России сообщили, что 23 ноября пропагандист Максудов скончался от ранений, полученных в результате "прилета" от ВСУ.

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"Доврался"

В минобороны страны-агрессора заявляли, что по группе российских журналистов якобы ударили из дрона, когда они освещали обстрелы. Также тогда признали, что Максудов получил ранения. Однако добавили, что якобы его жизни ничего не угрожает.

О смерти журналиста "России 24" рассказал другой пропагандист Владимир Соловьев. Говорят, что, мол, Максудов умер по дороге во временно оккупированный Джанкой.

Известно, что новоиспеченный зритель "на концерте Кобзона" освещал российскую агрессию с первых дней.

В Донецкой области погибла путинистка, актриса Полина Меньших

19 ноября украинские защитники ударили по 810 бригаде морской пехоты оккупантов в Донецкой области. В тот день российские военные собрались, чтобы отпраздновать день ракетных войск и артиллерии. ВСУ тоже решили не стоять в стороне и "горячо" поздравили врага.

В настоящее время точные потери россиян уточняются. Российские пропагандисты заявляют, что в результате удара погибли несколько десятков оккупантов, а еще около 100 человек получили тяжелые ранения.

Кроме того, во время обстрела погибла российская артистка Полины Меньших. По данным СМИ, она якобы приехала в зону боевых действий, чтобы "поддержать дух" оккупантов и якобы хотела показать им "сказочную постановку". В ВСУ указали, что судьба Меньших – это сигнал для других звездных прислужников Кремля воздерживаться от незаконного пересечения украинской границы.

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