Мальчик из Алеппо добрался до Аллаха: возмездие россиянам начинается

Трехлетний сирийский мальчик из Алеппо, ставший известным всему миру, один из тех тысяч, на которых мы, как сами хвастались, успешно протестировали все новые системы российского вооружения, перед смертью пообещал пожаловаться Аллаху.

Мальчик из Алеппо и девочка из Винницы

В то время я написал несколько строк. Об этом заявил Андрей Пионтковский, информирует 24 Канал.

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Дитя, угрожающее своим мучителям пожаловаться Богу, – образ Достоевского, очень важный в его творчестве и мировоззрении. Агностик всю свою сознательную жизнь, я никогда раньше так страстно не желал, чтобы Бог был. И чтобы мальчик из Алеппо рассказал ему обо всем. О "тестировании", о Путине, Лаврове, Шойгу, Гундяеве. И о нас всех.

Не может быть нам сочувствия, ни прощения. Будь мы все прокляты...

Похоже, мальчик из Алеппо добрался все-таки до Аллаха. Для нас, россиян, начинается долгое возмездие за тьму совершенных нашими гражданами от нашего имени по всему миру преступлений против человечности.



Сирийский мальчик, погибший из-за российской бомбардировки / Фото предоставлено автором

Девочка из Винницы, четырехлетняя Лиза, рассталась с нами иначе, без боли и страданий, в одно из счастливых мгновений своей короткой жизни. Девочка с синдромом Дауна шла с мамой в прекрасный солнечный день на занятия с логопедом. Лиза была в прекрасном настроении. Она катила коляску и очень гордилась этим своим умением.



Лиза погибла в результате ракетного удара по Виннице / Фото из инстаграма Ирины Дмитриевой

"Девочка была очень умная и умелая. Лиза любила к нам ходить. Очень радовалась – девочка была очень хорошая", – вспоминает педагог.

Бог (Провидение, Мировой Дух Истории, Вселенский ИИ) уже вынес свой приговор. Они возвращаются. Сотни тысяч статистически выживших палачей, добровольно отправившихся убивать за деньги, развращенные наркотиком безнаказанности и даже прославлением их рутинных преступлений, возвращаются в родительский дом. Пока что их единицы. Но они могут массово хлынуть уже завтра после заморозки. Или послезавтра.

Их назовут "украинцами", как в 90-х называли "афганцами". "Афганцы" взрывали друг друга десятками на кладбищах за водочные квоты. "Украинцы" просто сожрут страну без остатка изнутри.