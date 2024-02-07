Мне страшно, не знаю, где родители: в полицию обратился 6-летний мальчик из Голосеевского района

Утром 7 февраля в полицию поступило сообщение от 6-летнего киевлянина из Голосеевского района. Он напугано сообщил, что не знает, где его родители.

Стоит отметить, что тогда же россияне нанесли удары по Киеву – в частности, под обстрел попал и Голосеевский район. Вполне вероятно, что мальчика напугали громкие звуки.

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Вызов от 6-летнего мальчика

Утром 7 февраля в полицию Киева поступило сообщение от 6-летнего мальчика в Голосеевском районе столицы.

Мне страшно. Я проснулся сам дома и не знаю, где родители. Помогите,

– рассказал мальчик.

Мальчик не знал домашнего адреса, поэтому попытался объяснить свое местонахождение, ориентируясь на вид из окна. Полицейским даже по таким признакам удалось найти дом маленького заявителя – его счастью не было предела, когда он увидел машину патрульных.

Правоохранители поднялись на этаж, где была квартира мальчика и непрерывно общались с ним за закрытой дверью. С матерью ребенка удалось связаться – выяснилось, что женщина уехала на работу и оставила ребенка одного. Она быстро вернулась домой и открыла дверь квартиры. Патрульные убедились, что ребенок не пострадал и познакомились со смелым маленьким заявителем.

Необычный вызов в Голосеевском районе Киева: смотрите видео

Обстрел Киева 7 февраля