Ребёнка столкнули с высоты в учебном заведении Василькова: полиция отреагировала

В Васильковской гимназии №1 во время учебного процесса мальчика толкнули с высоты. Инцидент произошел еще в ноябре 2023 года, однако ответственные до сих пор не наказаны.

Сейчас ребенок находится в больнице. Об инциденте рассказала мать пострадавшего мальчика.

Смотрите также Констатировали смерть мозга: во Львове 5-летний мальчик впал в кому после удаления зубов

Детали инцидента в школе

По словам мамы потерпевшего Даниэля, директор и медсестра гимназии №1 в Василькове пытались скрыть и приуменьшить последствия инцидента.

Инцидент произошел 15 ноября 2023 на перерыве напротив окон вышеупомянутой школы. Директором учебного заведения Бабало Елена Викторовна.

Мама мальчика отметила, что в 09:30 утра ей позвонила классная руководительница сына и сообщила, что он на перерыве бегал с ребятами во дворе школы и упал возле ступенек, поэтому медсестра обрабатывает раны и еще у Даниэля отек на руке.

Ребенку не вызвали скорую помощь

Женщина отметила, что никто не сообщил, что ее сын упал с высоты. "Хотя дети, которые были свидетелями этого случая, все сказали работникам школы. Классный руководитель отметила, что в таком состоянии Даниэль, пожалуй, не сможет учиться. На что я ответила, что приду сейчас в школу и спросила о состоянии сына, а именно, нужно ли ему в больницу. Медсестра гимназии ответила - "желательно"", - рассказала мама Даниэля Юлия.

В Васильковской гимназии №1 во время учебного процесса мальчика толкнули с высоты: смотрите видео

Внимание: чувствительный контент 18+

Работники гимназии не вызвали скорую помощь. Как отметила Юлия, после ее прибытия в школу, у нее от увиденного был шок.

Мой сын сидел в холле гимназии, лицо, руки и одежда были в крови (мне сказали, что было кровотечение из носа и ее остановили), присутствовал отек и ссадины на лице, содрали колено и перебинтована рука, которая была согнута в неестественной форме . Сын ничего не мог объяснить случившееся, взгляд был размыт, задержка в ответе на мои вопросы, такое ощущение, что он сейчас отключится, очень сильно болела рука,

– написала в сообщении женщина.

Она забрала сына и уехала с ним в поликлинику Василькова, где его осмотрел врач. Как сообщила мама мальчика, он очень хотел спать, "почти отключался".

Так, семейный врач сказала, что у Даниэля перелом руки и скорее всего сотрясение мозга.

Женщина рассказала, что уже тогда в поликлинике сын сказал ей, что его толкнул одноклассник с высоты, хотя конфликта между детьми не было.

В гимназии №1 в Василькове ребенка сбросили с высоты / Фото фейсбук Юлии Ханзерук

Впоследствии в больнице города Боярка врачи подтвердили ребенку диагноз – ЗЧМТ, сотрясение головного мозга, ушиб спинки носа, ушибы лица и носа, закрытый перелом обеих костей левого предплечья со смещением.

Как сообщила мама Даниэля, его в этот же день, 15 ноября, совершили закрытую репозицию перелома (операцию) под общим обезболиванием.

Женщина отметила, что "сначала врач хотел ставить пластины в руку, обошлись без них, но теперь надо быть очень осторожным с рукой". Как заметила Юлия, ребенок после травмы лечился у невролога и травматолога, а гипс наложили на 6 недель.

Что говорит директорка школы

По словам Юлии, во время ее визита в гимназию 22 ноября директорка Бабало Е.В. вела себя неправильно, прикрывая себя и других работников.

Она сообщила, что они не несут никакой ответственности за этот случай, обосновывая случайностью и тем, что это произошло не на территории школы.

– рассказала мама Даниэля.

Когда женщина спросила, кто был дежурным в школьном дворе 15 ноября, директор школы ответила: "Ну по графику надо посмотреть". Оказалось, как отметила Юлия, что дежурным был учитель физкультуры Денисенко Андрей Николаевич.

В гимназии говорят, что виновных нет и не желают нести ответственности.

Мама пострадавшего ученика возмущена тем, что ее муж защищает Украину в ВСУ, а для ее сына защиты в школе нет.

Реакция полиции

Полиция Киевской области установила обстоятельства инцидента возле школы, где пострадал ребенок. Правоохранители опросили всех участников происшествия.

Они выяснили, что вне территории школьного заведения во время игры со сверстниками один из них толкнул мальчика, в результате чего он и еще один школьник упали с парапета. В результате один ребенок получил значительные телесные повреждения.

Правоохранители назначили судебно-медицинскую экспертизу по установлению степени тяжести телесных повреждений. В полиции сообщили, что следователи осуществляют досудебное расследование по факту неосторожного тяжкого или средней тяжести телесного повреждения.

Инциденты падения из окна: последние новости