Зараз дитина у лікарні. Про інцидент розповіла мати постраждалого хлопчика.

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Деталі інциденту в школі

За словами мами потерпілого Даніеля, директорка та медсестра гімназії №1 у Василькові намагалися приховати та применшити наслідки інциденту.

Інцидент стався 15 листопада 2023 року на перерві навпроти вікон вищезазначеної школи. Директором навчального закладу є Бабало Олена Вікторівна.

Мама хлопчика зазначила, що о 09:30 ранку їй зателефонувала класна керівниця сина та повідомила, що він на перерві бігав з хлопцями на подвір'ї школи і впав біля сходинок, тож медсестра йому обробляє рани і ще в Даніеля набряк на руці.

Дитині не викликали швидку допомогу

Жінка зазначила, що ніхто не повідомив, що її син впав з висоти. "Хоча діти, які були свідками цього випадку, все сказали працівникам школи. Класний керівник зазначила, що в такому стані Даніель, мабуть, не зможе навчатися. На що я відповіла, що прийду зараз в школу і запитала про стан сина, а саме, чи треба йому в лікарню. Медсестра гімназії відповіла – "бажано"", – розповіла мама Даніеля Юлія.

У Васильківській гімназії №1 під час навчального процесу хлопчика штовхнули з висоти: дивіться відео

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Працівники гімназії не викликали швидку допомогу. Як зазначила пані Юлія, після її прибуття в школу, в неї від побаченого був шок.

Мій син сидів в холі гімназії, обличчя, руки та одяг були в крові (мені сказали, що була кровотеча з носа і її зупинили), був присутній набряк та садна на обличчі, здерте коліно і перебинтована рука, яка була зігнута в не природній формі. Син нічого не міг пояснити що сталося, погляд був розмитий, затримка у відповіді на мої питання, таке відчуття, що він зараз відключиться, дуже сильно боліла рука,

– написала у дописі жінка.

Вона забрала сина та поїхала з ним до поліклініки Василькова, де його оглянув лікар. Як повідомила мама хлопчика, він дуже хотів спати, "майже відключався".

Так, сімейна лікарка сказала, що у Даніеля перелом руки і швидше за все струс мозку.

Жінка розповіла, що вже тоді в поліклініці син їй сказав, що його штовхнув однокласник з висоти, хоча конфлікту між дітьми не було.

В гімназії №1 у Василькові дитину скинули з висоти / Фото фейсбук Юлії Ханзерук

Згодом в лікарні міста Боярка лікарі підтвердили дитині діагноз – ЗЧМТ, струс головного мозку, забій спинки носа, забійні садна обличчя та носа, закритий перелом обох кісток лівого передпліччя зі зміщенням.

Як повідомила мама Даніеля, його в цей же день, 15 листопада, зробили закриту репозицію перелому (операцію) під загальним знеболенням.

Жінка зазначила, що "спочатку лікар хотів ставити пластини в руку, обійшлися без них, але тепер треба бути деякий час дуже обережним з рукою". Як зауважила пані Юлія, дитина після травми лікувалася у невролога і травматолога, а гіпс наклали на 6 тижнів.

Що каже директорка школи

За словами Юлії, під час її візиту до гімназії 22 листопада директорка Бабало О.В. поводила себе неналежним чином, прикриваючи себе та інших працівників.

Вона повідомила, що вони не несуть ніякої відповідальності за цей випадок, обґрунтовуючи випадковістю і тим, що це відбулося не на території школи,

– розповіла мама Даніеля.

Коли жінка запитала, хто був черговим на шкільному подвір'ї 15 листопада, директор школи відповіла: "Ну по графіку треба подивитися". Виявилося, як зазначила пані Юлія, що черговим був вчитель фізкультури Денисенко Андрій Миколайович.

В гімназії стверджують, що винних немає і не хочуть нести відповідальності.

Мама постраждалого учня обурена, що її чоловік захищає Україну у ЗСУ, а для її сина захисту у школі немає.

Реакція поліції

Поліція Київщини встановила обставини інциденту біля школи, де постраждала дитина. Правоохоронці опитали усіх учасників події.

Вони з'ясували, що поза територією шкільного закладу під час гри з однолітками один із них штовхнув хлопчика, внаслідок чого він та ще один школяр впали з парапету. У результаті одна дитина отримала значні тілесні ушкодження.

Правоохоронці призначили судово-медичну експертизу для встановлення ступеня тяжкості тілесних ушкоджень. В поліції повідомили, що слідчі здійснюють досудове розслідування за фактом необережного тяжкого або середньої тяжкості тілесного ушкодження.

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