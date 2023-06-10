Просто возьмите себя в руки: обнадеживающее видео от маленького украинца
Источник:тик-ток ukraine_vanya
Если вы тоже не можете оправиться от новостей последних дней, то вам не помощь придет этот малыш. Иван поделился базой для каждого украинца, с которой следует начинать каждое утро.
В сеть выложили видео, которое мгновенно завирусилось. На нем маленький украинец Иван выдал настоящую базу. Это инструкция, которую должен выполнять каждый из нас.
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Что должны делать украинцы
Его на видео попросили сказать что-нибудь, чтобы подбодрить украинцев. Малыш почесал голову и выдал базу. Слушайте внимательно и запоминайте:
- Не переживать!
- Не плакать!
- Все будет хорошо!
Если же не выходит, то что делать, спрашивает его, вероятно, мама.
Если не выходит, возьмите себя в руки. Держать кулачки за Украину,
– говорит он.
Маленький украинец подбодрил земляков: смотрите видео
Напомним, что ранее в сети активно обсуждали маленького Назарчика и его отца. Ои успокоили каждого украинца.
Военный снял успокоительное видео
Речь идет о военном из 14 отдельной механизированной бригады имени Князя Романа Великого и его сынишке Назарчике. Сам ролик был выложен в сеть в Министерстве обороны Украины. В нем наш защитник попытался успокоить каждого украинца.
Не психуйте, не плачьте! Все будет Украина! Выгоним врага из Украины. Будет мир. Все будет хорошо!
– убежден воин.
Заметим, что к моменту съемки ролика Назарчику было всего три года. А легендарную фразу "не психуй" он перебрал у своего отца. Он летом находился дома после ранения. И этими словами пытался хоть как-то успокоить любимую жену.
Мы знаем, что тоже неплохо успокаивает актуальная статистика потерь врага. Так что напомним вам, что известно по состоянию на вечер 10 июня.
Скоро будет 215 тысяч "пакетов"
- За прошедшие сутки наши защитники и защитницы ликвидировали 890 оккупантов. А с самого начала полномасштабного вторжения – 214 660 российских захватчиков. Заметим, что реальная цифра может быть больше, ведь считать "двухсотых" в зонах ведения боевых действий сложно.
- Также в металлолом за более чем год превратили 3 909 танков, 7 607 боевых бронированных машин, 3 717 артиллерийских систем, 600 РСЗО, 362 средства ПВО.
- А еще на балансе так называемой "второй армии мира" стало на 314 самолетов, 299 вертолетов, 3 263 БПЛА оперативно-тактического уровня, 1 176 крылатых ракет, 18 катеров, 6 428 автомобилей и автоцистерн и 507 единиц специальной техники меньше.