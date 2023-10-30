Маленький сын принес воду папе, потерявшему обе руки на фронте: трогательные кадры
Украинцев в сети умилило видео с раненым военным и его сыном. Так, на кадрах маленький мальчик поднес своему отцу стакан с водой.
Раненый военный потерял обе руки, воюя против агрессора на фронте. В настоящее время он проходит лечение, передает 24 Канал.
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Мальчик поднес раненому папе воду
На видео, что, вероятно, сняли в реабилитационном центре или медицинском учреждении, появился мальчик, который, сжав руками пластиковый стаканчик с трубочкой, поднес его своему отцу. Как оказалось, мужчина потерял обе руки во время боев с агрессором, поэтому охотно принял помощь своего сына.
Сын поднес папу, потерявшему руки на фронте, воду: смотрите видео
Впоследствии военный отхлебнул воду из трубочки и покачивал головой, показав, что ему было вкусно. Он также поблагодарил своего сына за проявление заботы.
В комментариях под постом пользователи сети выражали свою поддержку украинскому защитнику, желали ему здоровья и быстрого преодоления всех проблем. Украинцы тоже восхищались любовью и заботой, которую проявил маленький мальчик к своему отцу.
В Черкассах умер военный, сын которого просил деньги на ВСУ
- Сетью разлетелось фото с митинга в Черкассах, где сын одного из военных, воевавший на фронте, просил власти выделить деньги на Вооруженные Силы нашего государства. В частности, ребенок вышел на протест с плакатом: "Мой папа в армии, а я прошу деньги на ВСУ".
- В тот день стало известно, что отец мальчика погиб в борьбе против российского агрессора. Он воевал на Бахмутском направлении и получил несовместимые с жизнью травмы во время вражеского обстрела.
- До этого военный в комментариях под фото писал, что гордится своим сыном. Пользователи сети поддержали всеобщее возмущение и выразили поддержку защитнику и его сыну.
- Уже 30 октября с погибшим защитником попрощались в Черкассах. У героя остались жена и два сына.