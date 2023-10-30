Маленький сын принес воду папе, потерявшему обе руки на фронте: трогательные кадры

Украинцев в сети умилило видео с раненым военным и его сыном. Так, на кадрах маленький мальчик поднес своему отцу стакан с водой.

Раненый военный потерял обе руки, воюя против агрессора на фронте. В настоящее время он проходит лечение, передает 24 Канал.

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Мальчик поднес раненому папе воду

На видео, что, вероятно, сняли в реабилитационном центре или медицинском учреждении, появился мальчик, который, сжав руками пластиковый стаканчик с трубочкой, поднес его своему отцу. Как оказалось, мужчина потерял обе руки во время боев с агрессором, поэтому охотно принял помощь своего сына.

Сын поднес папу, потерявшему руки на фронте, воду: смотрите видео

Впоследствии военный отхлебнул воду из трубочки и покачивал головой, показав, что ему было вкусно. Он также поблагодарил своего сына за проявление заботы.

В комментариях под постом пользователи сети выражали свою поддержку украинскому защитнику, желали ему здоровья и быстрого преодоления всех проблем. Украинцы тоже восхищались любовью и заботой, которую проявил маленький мальчик к своему отцу.

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