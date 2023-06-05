Это эпицентр событий, – Маляр о загадочной карте, где обведен Бахмут

Заместитель министра обороны Анна Маляр сообщила, что на Восточном направлении наши военнослужащие начали наступательные действия. Вскоре она опубликовала в телеграмме интригующую карту, где красной линией обведен Бахмут и его окрестности.

Собственно, как заявила Маляр в эфире телемарафона, наступательные действия наших воинов проходят в рамках оборонной операции, продолжающейся еще с 24 февраля 2022 года. Она также отметила, что эпицентром боевых действий остается Бахмутское направление.

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Где наступают наши бойцы

Чиновница также подчеркнула, что войска Оперативно стратегической группировки войск "Хортица" совершают наступательные действия на восточном фронте.

В частности, защитники продвинулись в районе населенных пунктов Орехово-Василовка, Парасковеевка (от 200 метров до 1,6 километра) и в районе Ивановского и Клещиевка (от 100 до 700 метров).

Кроме того, Маляр прокомментировала интригующую карту, где красной линией обведен Бахмут. Собственно, заместитель министра объяснила, что в этом районе ведутся ожесточенные боевые действия. Таким образом, Маляр обозначила актуальный эпицентр русско-украинской войны.

Эпицентр боев / Фото с телеграммы Маляр

По флангам мы вышли на контроль господствующих высот и сейчас практически на Бахмутском направлении мы продвигаемся,

– подчеркнула Маляр.

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