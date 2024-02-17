Это мощное пополнение для ВСУ: Малюська назвал две категории заключенных, которых можно мобилизовать

Обновленная версия законопроекта о мобилизации предлагает добровольный призыв отдельных категорий осужденных. В Минюсте тем временем призывают к более радикальным шагам.

В ведомстве настаивают на принудительной мобилизации осужденных. Там напоминают, что защищать родину – это обязанность каждого гражданина.

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ВСУ можно пополнить еще десятками тысяч людей

Так, по словам министра юстиции Дениса Малюська, в Вооруженные силы можно привлечь целые две большие категории граждан. Речь идет о:

тех, кто находится в тюрьме;

тех, кто вышли на свободу. Они могли вовсе не сидеть, но когда-то получили приговор о том, что они совершили преступление. Это люди, которые имеют непогашенную судимость. Она может длиться годами после того, как они отбыли свое наказание.

Они на улице. Они гуляют. Они работают. Они занимаются привычным жизни, но в армию их никто не забирает по не совсем понятным мне мотивам. Таких людей по меньшей мере 50 тысяч.

То есть 50 тысяч людей, которых сейчас можно спокойно мобилизовать и отправить на фронт при условии, что они действительно подлежат призыву и не имеют определенных иммунитетов,

– рассказал Малюська.

Он отметил, что эти 50 тысяч человек являются безопасными. Они могут защищать родину. Ситуация с теми, кто находится за решеткой, сложнее. Их меньше тех, кто мог быть использован и мобилизован в ряды ВСУ. Однако и в этом случае речь идет о тысячах граждан, которые готовы защищать Украину.

Справка: На сегодня в Украине осужденные не могут быть мобилизованы по собственному желанию. Новый законопроект предлагает разрешить привлекать в армию только тех людей, которые были осуждены, но потом освобождены от отбывания наказания с испытанием. То есть речь идет о категории лиц, которых были осуждены условно.

В то же время в Министерстве юстиции считают, что нужно сделать принудительной мобилизацию осужденных. По словам Малюська, решение о том, чтобы мобилизовать или не мобилизовать гражданина с судимостью, должны выносить органы ТЦК, которые занимаются комплектованием армии.

Что говорят в Раде

Народный депутат, секретарь оборонного комитета Верховной Рады Украины Роман Костенко предположил, что из заключенных действительно можно создать отдельные подразделения. Он отметил, что мобилизация осужденных – это довольно сложная тема. В частности, не менее 50 тысяч человек, которые имеют погашенную судимость, не становятся на учет ТЦК.

Условно осужденные также не стоят на учете в территориальных центрах комплектования. По словам Костенко, иногда люди даже "покупают" себе условную судимость, чтобы не попасть в армию.

"Поэтому к условно осужденным надо конкретно подходить и смотреть на тяжесть преступления", – отметил нардеп