Мама и дочь, потерявшие ноги во время обстрела Краматорска, поехали на протезирование в США
Источник:телеграм Андрея Садового
Семья Степаненко отправляется на протезирование в США. Девочка и ее мама потеряли конечности во время обстрела вокзала Краматорска.
Семья Степаненко из небольшого поселка Нью-Йорк в Донецкой области поехала на реабилитацию в США, сообщил мэр Львова Андрей Садовый. Некоторое время семья находилась в городской детской больнице Львова.
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После лечения семья хочет вернуться домой
Наташа с детьми попали под обстрелы на вокзале в Краматорске. Дочь Яна потеряла обе ноги, мама осталась без одной. Однако девушки стали несокрушимыми. Теперь семья отправляется на протезирование в США, их согласилась принять клиника в Сан-Диего.
11-летняя Яна признается, что мечтает после лечения вернуться домой. Садовый отметил, что именно поэтому во Львове строится Национальный реабилитационный центр UNBROKEN. Чтобы пострадавшие от российской агрессии украинцы могли вернуться в Украину и здесь продолжить реабилитацию.
Семья Степаненко отправляется на лечение в США / Фото ЛГС:
Обстрел вокзала в Краматорске
- Россияне еще 8 апреля ракетами обстреляли железнодорожный вокзал в Краматорске. Тогда погибли 52 человека, а пострадали в результате ракетных обстрелов – 99 человек.
- Цинизм в том, что российские оккупанты прекрасно знали, что на вокзале были люди. Перед такими ударами всегда идет к разведке цели. Агрессор целенаправленно совершил обстрел, использовав комплекс "Точка-У".
- При этом на ракете, запущенной по железнодорожному вокзалу Краматорска, была надпись "за детей".
- После ужасных ракетных обстрелов российских оккупантов по Краматорску в городе объявили срочную эвакуацию на частном транспорте, всех автобусах и автомобилях, которые есть в городе.
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