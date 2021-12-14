Мама – в коме, сын начал заикаться: детали о пострадавших в ДТП с 16-летним подростком в Луцке

В Луцке 16-летний подросток устроил погоню с полицией и снес людей на пешеходном переходе. Больше всего пострадала 39-летняя женщина, она до сих пор находится в коме.

Медики продолжают бороться за жизнь пострадавшей женщины. Она – в реанимации с тяжелыми травмами.

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У мальчика диагностировали сотрясение мозга

В больнице также до сих пор и ее 5-летний сын. У ребенка диагностировали сотрясение мозга, от стресса мальчик начал заикаться.

После аварии 12 декабря лучанка в сознание так и не приходила. Во время столкновения, говорят очевидцы, женщину подбросило вверх и оказалась на земле она через десяток метров. Врачи говорят, что мозг женщины реагирует на импульсы, поэтому надежда есть.

Знакомые и друзья собирают деньги для потерпевшей

Сейчас знакомые и близкие пострадавшей семьи собирают деньги на лечение. Муж травмированной лучанки работает дальнобойщиком, он экстренно возвращается домой из-за границы.

Что известно несовершеннолетнем водителе

Подростком, который был за рулем Renault Megane, оказался 16-летний студент І курса профессионального колледжа. СМИ сообщают, что парень ранее имел проблемы из-за хулиганства и драки.

В день аварии юноша якобы тайно взял ключи от машины. Повез он кататься двух друзей.

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