Мама – в коме, сын начал заикаться: детали о пострадавших в ДТП с 16-летним подростком в Луцке
Источник:Obozrevatel
В Луцке 16-летний подросток устроил погоню с полицией и снес людей на пешеходном переходе. Больше всего пострадала 39-летняя женщина, она до сих пор находится в коме.
Медики продолжают бороться за жизнь пострадавшей женщины. Она – в реанимации с тяжелыми травмами.
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У мальчика диагностировали сотрясение мозга
В больнице также до сих пор и ее 5-летний сын. У ребенка диагностировали сотрясение мозга, от стресса мальчик начал заикаться.
После аварии 12 декабря лучанка в сознание так и не приходила. Во время столкновения, говорят очевидцы, женщину подбросило вверх и оказалась на земле она через десяток метров. Врачи говорят, что мозг женщины реагирует на импульсы, поэтому надежда есть.
Знакомые и друзья собирают деньги для потерпевшей
Сейчас знакомые и близкие пострадавшей семьи собирают деньги на лечение. Муж травмированной лучанки работает дальнобойщиком, он экстренно возвращается домой из-за границы.
Что известно несовершеннолетнем водителе
Подростком, который был за рулем Renault Megane, оказался 16-летний студент І курса профессионального колледжа. СМИ сообщают, что парень ранее имел проблемы из-за хулиганства и драки.
В день аварии юноша якобы тайно взял ключи от машины. Повез он кататься двух друзей.
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Главное об аварии с участием несовершеннолетнего в Луцке:
- Подросток на легковушке врезался в людей на пешеходном переходе на проспекте Соборности в Луцке.
- В аварии пострадали 6 человек, больше всего травм получила 39-летняя лучанка, также попал в больницу ее 5-летний сын.
- 16-летний водитель и 2 его друзей пытались скрыться с места ДТП, однако их поймали.
- 14 декабря водителю избрали меру пресечения – круглосуточный домашний арест сроком 2 месяца.