В Польше нашли тело 15-летней украинки: девушка пропала еще в январе

В Варшаве нашли тело 15-летней Маргариты Шрайбер из Украины. Ребенок пропал в январе 2025 года, она не вернулась домой из школы.

Соответствующую информацию сообщил друг семьи погибшей девочки. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Vitrina.pl.

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Тело 15-летней украинки нашли в Польше

Согласно обнародованной польскими СМИ информации, 10 января 2025 года Маргарита Шрайбер вышла из своего дома в Варшаве в школу и не вернулась. Уже на следующий день, 11 января, начались поиски ребенка. Уже 7 апреля стало известно, что тело нашли.

Маргариту нашли. С болью сообщаем, что поиски Маргариты завершились трагически. Ее тело было найдено в районе Белян около полутора месяцев назад, но процедура опознания заняла все это время,

– рассказал друг семьи.

По его словам, на днях родные Маргариты получили официальное подтверждение ее смерти. Он поблагодарил от родных девушки всех, кто участвовал в поисках и переживал за судьбу ребенка. По предварительным данным, к этому трагическому событию третьи лица не причастны.

К слову, недавно был похожий случай. В конце марта 13-летний украинец пошел прогуляться и исчез в испанском городе Бадахос. На следующий день полиция нашла его тело в парке. Ребенок вместе с мамой переехал в Испанию после полномасштабного вторжения России.