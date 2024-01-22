Не всех учат российские бомбы, – Андрющенко о роженице из Мариуполя, перешедшей на сторону России

В марте 2022 года Марианна Вышемирская попала под российский обстрел в мариупольском роддоме. Теперь женщина вместе с ребенком живет в Москве и активно агитирует за Владимира Путина.

Советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко прокомментировал это 24 Каналу. По его словам, это очень показательная история, свидетельствующая о том, что проблема пророссийской прослойки в украинском населении никуда не исчезла.

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"По моему мнению, эта история очень показательна в том, что бывает с людьми. Не всех учат российские бомбы, к сожалению. Эта пророссийская прослойка населения существует и существовала", – констатировал Андрющенко.

В России Марианна ведет активную пропагандистскую деятельность. Кроме того, женщина заняла должность руководителя "комитета социальных инициатив" в прокремлевском фонде "Родина".

Марианна такая не одна

Во время российского авиаудара по роддому в Мариуполе 9 марта погибли три человека, в том числе ребенок. Еще 17 человек пострадали.

Важно понимать, что в Украине есть люди, которые за должность или деньги готовы предать. Самый большой цинизм состоит в том, что после деоккупации они будут рассказывать слезливые истории, как их к чему-то принуждали россияне.

Такое случается – это жизнь. И измена есть, и предатели есть, и люди, которые не думают своей головой,

– отметил Андрющенко.

Поэтому нужно задумываться о том, что делать с такими людьми. Имея какие-то алгоритмы, удастся максимально снизить негативное влияние от них.

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