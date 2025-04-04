Жене Буданова было плохо, из-за чего ее тайно вывозили в США, – СМИ
- В ноябре 2023 года Марианну Буданову отравили тяжелыми металлами, и после рецидива в 2024 году ее тайно вывезли на лечение в США.
- Американские военные врачи пригласили ее в США из-за ограниченных возможностей лечения отравления тяжелыми металлами в Украине.
В ноябре 2023 года Марианну Буданову отравили тяжелыми металлами. Стало известно, что почти через полтора года у женщины произошел рецидив, а потому ее тайно вывезли на лечение в США.
Так, американская журналистка Кэти Ливингстон сообщила в соцсети "Х" новые подробности отравления жены главы ГУР, передает 24 Канал.
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У Будановой произошел рецидив
Журналистка со ссылкой на несколько источников рассказала, что Марианну Буданову в декабре 2024 года тайно доставили в США для прохождения высококвалифицированного лечения.
Марианна сначала выздоровела после лечения в 2023 году, впрочем в конце 2024 года ее состояние снова значительно ухудшилось. По, словам экспертов, это распространенный сценарий при отравлении мышьяком или ртутью.
Американские военные врачи пригласили Буданову на лечение в США, узнав об ухудшении ее состояния. В Украине возможности для лечения отравления тяжелыми металлами ограничены.
Отмечается, что с начала полномасштабного вторжения Марианна проживала вместе с мужем, Кириллом Будановым, на "Острове" - защищенном объекте для сотрудников разведки в Киеве. В прошлом месяце она впервые появилась на публике после отравления.
Напомним, что осенью Буданов рассказывал, что любит анимационные фильмы и просматривает их вместе с женой в здании ГУР.