Самоуважение: Путин наградил погибшую в Донецке Пирогову, которая сначала была против "русского мира"

7 декабря 2022, 12:23
Читати новину українською

Источник:

Денис Казанский

Путин быстро наградил Марию Пирогову, погибшую в Донецке от обстрелов российских военных. Теперь у покойной есть орден мужества.

Путин оперативно наградил изменщицу Марию Пирогову. Хотя ее "коллеги", другие представители псевдореспублики "ДНР", были о ней невысокого мнения.

К теме Смертную казнь за "государственную измену" хотят ввести в Беларуси для чиновников и военных

Что известно о Марии Пироговой

В 2014 году у Марии Пироговой не было симпатий к новообразованному квазигосударству и выехала из Донецка на подконтрольную территорию Украины.

Сначала она жила в Киеве, но вернулась назад после того, как ее матери удалось устроиться в структурах так называемой "ДНР" и по блату выбить место для дочери.


Путин наградил Пирогову орденом мужества

При этом в Донецке депутат Пирогова запомнился соратникам неоднозначной деятельностью. В частности, она пыталась организовать "секс-олимпиаду ДНР". Однозначно, ордена мужества недостаточно, нужно сразу давать героя России.

Справка. Мать погибшей, российская пропагандистка Майя Пирогова, несколько месяцев назад назвала Мариуполь покойником

и заявила, что уничтожив его, Россия провела "очищение".

Что известно об обстреле Донецка, во время которого погибла младшая Пирогова

  • 6 декабря российские оккупанты в очередной раз обстреляли Донецк, чтобы обвинить в этом ВСУ. Тогда же погибла так называемая депутат "парламента" квазиреспублики "ДНР" Мария Пирогова.
  • Она погибла недалеко от ЦУМа в Ворошиловском районе. В сети есть видео, где ее мать-коллаборантка кричит у ее тела. Смерть Пироговой подтвердила местная так называемая "народная милиция".
  • Известно, что при обстреле россиян погибли еще по меньшей мере 5 мирных жителей Донецка. Поэтому Россия будет всячески отрицать причастность к обстрелам. Однако именно они обстреливают центр Донецка.
Автор: Анастасія Кушпіт