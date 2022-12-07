Самоуважение: Путин наградил погибшую в Донецке Пирогову, которая сначала была против "русского мира"

Путин быстро наградил Марию Пирогову, погибшую в Донецке от обстрелов российских военных. Теперь у покойной есть орден мужества.

Путин оперативно наградил изменщицу Марию Пирогову. Хотя ее "коллеги", другие представители псевдореспублики "ДНР", были о ней невысокого мнения.

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Что известно о Марии Пироговой

В 2014 году у Марии Пироговой не было симпатий к новообразованному квазигосударству и выехала из Донецка на подконтрольную территорию Украины.

Сначала она жила в Киеве, но вернулась назад после того, как ее матери удалось устроиться в структурах так называемой "ДНР" и по блату выбить место для дочери.



Путин наградил Пирогову орденом мужества

При этом в Донецке депутат Пирогова запомнился соратникам неоднозначной деятельностью. В частности, она пыталась организовать "секс-олимпиаду ДНР". Однозначно, ордена мужества недостаточно, нужно сразу давать героя России.

Мать погибшей, российская пропагандистка Майя Пирогова, несколько месяцев назад назвала Мариуполь покойником

Что известно об обстреле Донецка, во время которого погибла младшая Пирогова

6 декабря российские оккупанты в очередной раз обстреляли Донецк, чтобы обвинить в этом ВСУ. Тогда же погибла так называемая депутат "парламента" квазиреспублики "ДНР" Мария Пирогова.

Она погибла недалеко от ЦУМа в Ворошиловском районе. В сети есть видео, где ее мать-коллаборантка кричит у ее тела. Смерть Пироговой подтвердила местная так называемая "народная милиция".

Известно, что при обстреле россиян погибли еще по меньшей мере 5 мирных жителей Донецка. Поэтому Россия будет всячески отрицать причастность к обстрелам. Однако именно они обстреливают центр Донецка.

и заявила, что уничтожив его, Россия провела "очищение".