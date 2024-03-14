Вряд ли Макрон повлиял: почему "подруга Путина" Ле Пен внезапно выразила поддержку Украине

Французский политик Марин Ле Пен, которую считают "подругой Путина", внезапно поддержала Украину. Скорее всего, она просто решила действовать более прагматично.

Об этом 24 Каналу рассказал политолог Игорь Рейтерович, заметив, что вряд ли президент Франции Эммануэль Макрон повлиял на нее, чтобы она начала поддерживать Украину.

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Почему Ле Пен поддержала Украину

Как отметил Рейтерович, вероятнее всего, здесь есть довольно банальная причина. Какой бы ни была Ле Пен, та остается достаточно искусным политиком. Она начинала маргиналом, но смогла нарастить высокие рейтинги.

Она, как искусный политик, видит, что разговоры о "мире с Путиным" не пользуются поддержкой подавляющего большинства французов. И не сомневаюсь, что сторонники ее партии также это не поддерживают. Они видят, что цель Путина – не совместное сидение за столом и исповедание консервативных ценностей. Они, видимо, увидели его истинное лицо,

– сказал Рейтерович.

Поэтому она решила быстро "переобуться". Ведь, если и в дальнейшем начнет поддерживать Путина, то ей быстро вспомнят различные скандалы. В том числе и то, что ее политсила получила кредит от российского банка в 2014 году.

Бесспорно, до Ле Пен могло на самом деле дойти, что Путин – не тот человек, с которым можно о чем-то договориться. Он хочет расколоть Европейский Союз, что может быть слишком даже для евроскептических политических сил.

Я думаю, что здесь сработало понимание ситуации и понимание контекста. Также она осознает, что, находясь сейчас на стороне Путина, она больше потеряет, чем получит,

– пояснил Рейтерович.

Заявление Ле Пен: коротко