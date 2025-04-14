Была для учеников второй мамой: ракетный удар по Сумах убил учительницу биологии Марину Чудесу

Российский удар по Сумах 13 апреля убил много гражданских людей. Среди жертв атаки также была и местная учительница биологии Марина Чудеса.

Она погибла вместе со своей мамой. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на сообщение Сумской школы №2 в фейсбуке.

К теме В Сумах от вражеской ракеты погиб военнослужащий ВСУ Владимир Жеребцов

Что известно о погибшей из-за вражеской атаки Марине Чудесе

В Сумском заведении общего среднего образования I-III ступеней № 2 рассказали, что Марина Александровна Чудеса погибла в Сумах во время обстрела баллистикой. Работники школы отметили, что это известие стало для них печальной, а также они испытывают неописуемую боль.

Светлая, добрая, веселый человек, которая всегда готова прийти на помощь. Желая спасти жизни других – погибла вместе с мамой. Она была не просто коллегой, а настоящим другом. Для учеников – второй мамой,

– говорится в заметке.

В школе подчеркнули, что эта трагедия – это глубокая рана в душе всех работников, учеников и родителей, которые знали Марину Чудесу. В учебном заведении выразили искренние соболезнования семье, близким и родственникам погибшей учительницы.



Марина Чудеса погибла в Сумах в результате российского удара 13 апреля / Фото из фейсбука Сумской школы №2

Мама одной из учениц Сумской школы №2 Екатерина Токарь также добавила, что Марина Александровна и ее мама спасали людей после первого прилета и погибли после прилета второй ракеты.

24 Канал также выражает искренние соболезнования всем, кто знал Марину Александровну Чудесу и ее маму из-за их гибели в результате российского удара по Сумах 13 апреля.

К слову, по состоянию на 14:50 14 апреля в результате вражеской атаки по Сумах днем ранее всего погибли 34 человека, среди которых 2 ребенка. Также пострадали 119 человек, среди которых – 15 детей.