Две самые горячие точки: полковник запаса сказал, где россияне давят после Авдеевки

На Востоке Украины продолжаются ожесточенные бои. Россияне сосредоточили основные силы на двух направлениях, где пытаются прорвать оборону украинских военных.

Однако Силы обороны дают мощный отпор врагу, не давая продвигаться ему дальше. Подробнее о том, что происходит на Востоке, 24 Каналу рассказал Роман Свитан – полковник запаса ВСУ, летчик инструктор, военный эксперт.

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Где продолжаются ожесточенные бои

После взятия и полного разрушения города Марьинка Донецкой области оккупанты пытаются наступать дальше на запад. Первое село на их пути – Георгиевка. В то же время, по данным издания Bild, Вооруженные Силы Украины остановили продвижение российской армии из-под Марьинки.

Как раз самыми тяжелыми участками на фронте является район Марьинки и Часового Яра. По крайней мере там россияне максимально используют силы и средства, которые у них еще остались от зимних наступательных операций. Выходя из Марьинки в сторону Курахово, они уперлись в наш укрепрайон возле Георгиевки,

– рассказал Роман Свитан.

Этот укрепрайон оккупанты пытались обойти по северу через Красногоровку. Однако там их остановили бойцы Третьей штурмовой бригады. Поэтому сейчас россияне решили пойти южнее Георгиевки в сторону Победы.

Что происходит в районе Марьинки: смотрите на карте

"Но и там, особенно после того, как (ВСУ – 24 Канал) подошло достаточное количество боеприпасов, у россиян нет особых шансов на продвижение. Мы находимся на высотах, обстреливая их колонны. Всего лишь надо было увеличить нормы (боеприпасов – 24 Канал), и все российское наступательное движение почти сошло на нет", – отметил военный эксперт.

Если и в дальнейшем украинские военные будут получать достаточное количество снарядов, то на некоторых направлениях будет возможно вернуть некоторые утраченные позиции для лучшего выполнения оборонительных задач. Поэтому можно ожидать, что на Востоке ВСУ перейдут к активной обороне.

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