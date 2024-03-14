Однак Сили оборони дають потужну відсіч ворогові, не даючи просуватися йому далі. Детальніше про те, що відбувається на Сході, 24 Каналу розповів Роман Світан – полковник запасу ЗСУ, льотчик інструктор, військовий експерт.

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Де тривають запеклі бої

Після взяття та повної руйнації міста Мар’їнка Донецької області окупанти намагаються наступати далі на захід. Перше село на їхньому шляху – Георгіївка. Водночас, за даними видання Bild, Збройні Сили України зупинили просування російської армії з-під Мар'їнки.

Якраз найтяжчими ділянками на фронті є район Мар'їнки та Часового Яру. Принаймні там росіяни максимально використовують сили та засоби, які в них іще залишились від зимових наступальних операцій. Виходячи з Мар'їнки в бік Курахового, вони вперлися у наш укріпрайон біля Георгіївки,

– розповів Роман Світан.

Цей укріпрайон окупанти намагалися обійти по півночі через Красногорівку. Однак там їх зупинили бійці Третьої штурмової бригади. Тож зараз росіяни вирішили піти південніше Георгіївки у бік Побєди.

Що відбувається в районі Мар'їнки: дивіться на карті

"Але й там, особливо після того, як (ЗСУ – 24 Канал) підійшла достатня кількість боєприпасів, у росіян немає особливих шансів на просування. Ми перебуваємо на висотах, обстрілюючи їхні колони. Всього лиш треба було збільшити норми (боєприпасів – 24 Канал), і весь російський наступальний рух майже зійшов нанівець", – зауважив військовий експерт.

Якщо й надалі українські військові отримуватимуть достатню кількість снарядів, то на деяких напрямках буде можливо повернути деякі втрачені позиції для кращого виконання оборонних завдань. Тож можна очікувати, що на Сході ЗСУ перейдуть до активної оборони.

Що відбувається на фронті: детальніше