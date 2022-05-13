Мариуполь и "Азов" уже стали историческим позором для России, – экс-командир полка Максим Жорин

Мариуполь – форпост Украины, принявший на себя тяжелый удар войны. Там базировался полк "Азов", бойцы которого сегодня являются киборгами и держат оборону завода "Азовсталь". Россия хотела стереть с лица земли и Мариуполь, и бойцов полка. Однако, как отмечает экс-командир полка Максим Жорин, эта попытка лишь превратилась в исторический позор России, который не сотрется веками.

Однако не только Мариуполь стал поражением России. Наши Вооруженные Силы дают мощный отпор врагу и по другим направлениям, в частности, на Запорожском. Там украинским военным уже удалось оттеснить российские войска и пойти в наступление.

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Что важно, украинские бойцы готовят военную операцию по освобождению и Мариуполя, и других оккупированных населенных пунктов. Этот процесс – очень тяжелый и длительный по времени. Но возможный. Бойцы "Азова" и других подразделений готовы к этому.

Со-командир полка ССО "Азов Киев", экс-командир полка Азов Максим Жорин в рамках " Интервью24 " рассказал нам, как сейчас держатся наши защитники на "Азовстали", что мир может сделать, чтобы спасти их, про успехи азовцев в боях и как закончится война против России.

Максим Жорин об азовцах в Мариуполе и окончании войны: смотрите видео

Враг не может больше продвигаться вперед, мы остановили его

Полк "Азов" с первого дня защищает страну. Сколько бойцов входит в полк, и на каких направлениях сражаетесь с начала войны?

Здесь нужно чуть раньше начать отвечать на этот вопрос. Дело в том, что до полномасштабной войны в стране, то есть до 24 числа, существовал один-единственный полк "Азов" – это именно тот легендарный "Азов", который сейчас в Мариуполе, героически держится и до сих пор удерживает, контролирует часть территории.

Но 24 февраля по всей стране за первые сутки на базе ветеранов полка начали создаваться территориальные батальоны "Азов". Такие были в Харькове, Днепре, Запорожье, Одессе, Черкассах, Чернигове, самый большой – в Киеве. Некоторые из них остались работать в формате территориальной обороны.

В Киеве "Азов" начал работу в формате работы Сил Специальных Операций. Поэтому сейчас он называется "Подраздел Сил Специальных Операций, специальных действий "Азов – Киев". Это крупнейшее региональное подразделение, и я так же нахожусь в этом подразделении. Сейчас он насчитывает 2 тысячи бойцов.

После того, как мы закончили все бои в Киеве и области, нас перебросили на Запорожское направление. Поэтому сейчас в эту секунду мы выполняем боевые задачи на Запорожье.

На днях появилась информация, что вооруженные силы идут в наступление на Запорожском направлении. Это действительно так, и удалось ли отбить врага от наших позиций?

Дело в том, что направление, на котором мы работаем и выполняем свои задачи – враг рассматривает как одно из перспективных для развертывания своего наступления. Именно сюда, в Запорожское направление, перебрасываются основные силы, в том числе в последнее время и силы из-под Мариуполя.

Полтора недели назад нашей основной задачей было сдерживание врага и наступления, что нам, в принципе, удалось. Мы смогли остановить его и враг не может больше продвигаться вперед, он просто врезался в позиции Вооруженных Сил и "Азова-Киев".

Поэтому сегодня действительно мы имеем возможность не только удерживать свои позиции, но и выходить вперед и понемногу продвигать украинские позиции вперед. В планах нашей армии – продвигаться, пока не освободим всю украинскую территорию.

Россияне – неизлечимая порода, их тактика в войне не очень сильно изменилась

Изменилась ли тактика россиян почти за 3 месяца войны?

Я бы не сказал, что она очень сильно изменилась – нужно учитывать, что изменились условия, обстоятельства. Когда, например, в Киевской области выстраивались огромные колонны, которые просто как в тире разбивали из Байрактаров и украинской артиллерии, конечно, такого сейчас нет.

Но это не только потому, что они стали умнее, но и в том числе через рельеф, местность Запорожской области. Здесь нет возможности выстраивать, строить такие огромные колонны. Да и сейчас листья на деревьях, а они позволяют частично маскировать фиксирование, размещение сил. Однако это работает как для врага, так и для нас – в зависимости от того, кто этим эффективно пользуется, а кто – нет.

Поэтому я бы не утверждал, что россияне стали умнее. Мне кажется, это уже неизлечимая порода, и вряд ли что-то их в жизни научит. Но тактически их поведение немного изменилось.

"Азов" – одно из самых эффективных подразделений в Украине, и вы каждый день отчитываетесь в соцсетях об уничтоженных оккупантах, их технике. Каковы успехи в полку за время войны?

Честно говоря, мы такую статистику не ведем потому, что постоянно находимся в динамичном процессе ведения боевых действий.

Когда мы были в Киевской области, у нас за спиной – самый первый бой за Бучу. Именно наше подразделение его приняло. Мы встретились с огромным количеством российской техники и личного состава еще на подъездах к Буче. Также мы удерживали Мощун, Горянку – это населенные пункты, откуда затем развивали зачистки Киевской области, Гостомеля, Ворзеля и других городов – в том числе Ирпеня и Бучи.

Что касается Запорожского направления – здесь у нас все (победы над оккупантами – 24 канал) регулярно, раз в 2 суток. На самом деле это полностью совпадает с количеством попыток наступления врага – каждая из них заканчивается тем, что у нас появляется трофейная техника, подбитая вражеская техника, пленные и множество уничтоженного личного состава россиян.

За это время у нас было уже более 10 пленных – среди них как так называемые "днровцы", так и россияне – кадровые военные, наемники. То есть это вся линейка негодяев, которые только есть, здесь воюют.

Интересно, что пару дней назад нам снова пришлось встретиться с одним из подразделений преступников, которые были в Киевской области – морская пехота россиян. И они как тогда получили от нас на орехи, так и 2 дня назад (7 мая) – мы сожгли 2 их танка, несколько БМП и набили кучу личного состава. После чего это подразделение снова было вынуждено отступать на несколько населенных пунктов назад.

Потому такой четкой статистики мы не вели, но, пожалуй, нужно начинать.

То есть это подразделение сначала было на Киевском направлении, а потом россияне перебросили его на Запорожское?

Да, это одно из подразделений, которое бежало из Киевской области. Я так понимаю, его переукомплектовали на территории России и снова забросили на территорию Украины, но уже на другом направлении. И так случилось, что мы их снова встретили.

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Россияне сознательно идут в бой, убивают украинцев и уничтожают города

Вы рассказали о пленных – говорят ли они что-нибудь о войне? Потому что, как мы видим из видео Службы безопасности, очень часто российские пленные говорят, что они не знали, куда идут воевать, что их бросили... Но на самом деле часто россияне знают, что они идут на войну, идут убивать гражданское население. Что говорили пленные, которых вы захватили?

Честно говоря, последний раз об учениях и подобном бреде мы слышали еще в Киевской области. Здесь, в Запорожской области, от пленных такого бреда нет. Это абсурдно выглядит, потому что понятно, что все подразделения совершенно сознательно идут в бой, они понимают задачи, они понимают, зачем они, понимают, что уничтожают местное население, они понимают, что убивают украинских людей и уничтожают украинские города. Поэтому бред об учебе, о том, что не знал, куда шел, – уже давно не слышим.

Но жалкое блеяние о том, что его заставили, что у него приказ и он не хотел, о том, что он больше не будет – это слышим от каждого подонка, который попадает к нам в руки. Но, конечно, этому верить нельзя.

Один из пленных, недавно попавший к нам в руки, когда мы подбили танк, – имел при себе даже наградное письмо за бои в Марьинке. То есть этот отброс уже давно воюет как танкист и участвовал в уничтожении других украинских населенных пунктов.

Знаю, что есть случаи, когда и наши военные сдаются в плен – были ли случаи с азовцами, и почему так случалось?

В подразделении ССО "Азов – Киев" таких случаев не было. Так же могу утверждать, что не было и в героическом, легендарном "Азове", стоящем в Мариуполе.

У нас в принципе не принято сдаваться в плен. И если такое случается, то это обычно или уже с ранеными бойцами, или во время боя, когда их берут в плен. Но чтобы азовцы складывали оружие, поднимали руки и сдавались – такого не было.

"Азов" стал России костью в горле еще в 2014 году, как только уволил Мариуполь

Мы уже с вами поговорили об успехах "Азова", но, к сожалению, это война и потери – очень много наших бойцов погибает. Много ли азовцев погибло во время полномасштабного вторжения России?

Честно вам скажу – не хочу говорить эту цифру. Пока рано отчитываться о наших потерях, о скорби, об огромной боли, которую это все несет. Мы будем говорить, как закончим войну. Это очень важно, это очень тяжело, но сегодня, когда еще большая активность боевых действий, думаю, пока не нужно озвучивать наши потери.

Безусловно, они меньше, чем у многих других подразделениях, но, тем не менее, для нас это больно, это наши побратимы, это люди, которые бок о бок с нами стояли, и которых мы будем помнить всегда.

За последние месяцы и сам "Азов" и его бойцы стали для Украины и мира киборгами. Россия действительно боится вас. Как вы думаете, в чем успех полка, и почему он стал костью поперек горла России?

Дело в том, что "Азов" все это время очень не нравился России. Именно поэтому она вкладывала просто огромные ресурсы, деньги в то, чтобы демонизировать наше подразделение, чтобы распространить свою ложь об "Азове" на весь мир – не только на территории России и Украины. Они реально вкладывали огромные средства для того, чтобы их ложь рассказывали и в США, и в Европе. И, к сожалению, это имело результат.

Все эти 8 лет нам было очень сложно бороться с этим, потому что это была огромная информационная пропагандистская машина, бросающая ресурсы по всему миру.

Это происходило из-за того, что Россия видела прямую угрозу в "Азове" как пример того, когда обычные свободные люди могут объединяться, бороться за свое, за свою независимость, будущее. И это для России очень страшный пример. И больше всего они боялись, что таких, как "Азов", будет становиться больше – в Украине, в России, в других странах.

И вот именно это – опасность для российской нации. Им нужны зомби вокруг и всюду, которые верят в то дерьмо, которое несут из телевизора, или из других пропагандистских СМИ. А такой эффект, такой случай как "Азов", совершенно не укладывается в их планы на будущее. Поэтому с первого дня, как только мы освободили Мариуполь еще в 2014 году, "Азов" стал им костью в горле.

После этого "Азов" стал примером того, как можно прекрасно жить в украинском городе рядом с оккупированным Донбассом, где ужасные условия, где ничего нет. А здесь есть город, который освободили азовцы вместе с другими подразделениями. Это современный, цветущий город, в котором хочется жить. И вот этот пример правильной, красивой, свободной жизни очень пугает российскую власть.

Поэтому все время россияне поливали нас грязью. Но, к счастью, сейчас многие в мире открыли глаза на эту российскую ложь и увидели правду – что "Азов" – это вообще не что иное, как люди, которые любят Украину и защищают ее.

А вы чувствуете, что изменилось отношение к "Азову" сейчас? Поэтому несколько лет назад Штаты хотели признать полк террористической организацией, он был в черном списке Службы безопасности Японии. Япония уже удалила полк из списка и принесла свои извинения. Но ситуация с США до сих пор сложна, поэтому и соцсети – фейсбук, инстаграмы до сих пор блокируют за упоминание слова "Азов".

Да, действительно, ситуация довольно сложная. И далеко не во всех странах полностью открыли глаза и увидели истину. Но этот процесс сдвинулся с места. Ярким примером является Япония, которая это сделала, и мы очень благодарны.

Очень хорошим примером является то, что сейчас по всему миру, абсолютно в разных странах Азии, Европы, США тысячи людей выходят на митинги именно в поддержку "Азова". Мы это видим. Мы понимаем, что наконец-то открывают глаза, наконец-то видят правду. И для нас сейчас, когда мы постоянно находимся в боях, когда мы у края войны, очень важно знать, что в мире знают об "Азове", об Украине. Мы действительно за это благодарны.

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На самом деле, я тоже надеюсь, что отношение к "Азову" изменится, особенно у американцев и в соцсетях. Это важно для нас.

Каждый час в Мариуполе умирают люди, это на совести мира

Мы с вами уже в разговоре вспомнили Мариуполь. Это – самое тяжелое направление для азовцев сейчас, наверное. Наши бойцы держат героическую оборону уже 75 день (разговор был записан 9 мая). Накануне защитники давали интервью и провели обширную конференцию, которую смотрели миллионы людей. Это показывает, что сейчас все внимание мира направлено на то, чтобы спасти защитников из "Азовстали". Достаточно ли этого внимания и призывов?

Нет, совершенно недостаточно, к сожалению. Сейчас ситуация очень критическая. Мариуполь – сегодня боль для нас всех, для азовцев, для ветеранов "Азова". Там наши побратимы – это люди, которых мы знаем много лет, это наше родное подразделение.

Скажу откровенно, для нас не столь сложны сегодняшние бои, в которых мы участвуем, насколько трудно наблюдать за происходящим с нашими побратимами в Мариуполе.

Что касается реакции мира, то я считаю, что ее, мягко говоря, недостаточно. И создается впечатление, что мир сегодня не совсем отдает себе отчет, какая трагедия вообще разворачивается в Мариуполе. Мир не совсем отдает себе отчет, что там происходит в прямом смысле слова "геноцид". Там убили тысячи украинцев, там сейчас просто пытаются на глазах всего мира уничтожить тех, кого оккупанты окружили. И вместо того, чтобы весь мир обратил на это внимание, приехал в Мариуполь или стал гарантом, чтобы вывезти и мирных, и военных, и раненых… Они сейчас мучаются там, потому что нет никаких лекарств, медикаментов, инструментов для того, чтобы их лечить, нет оборудования.

Раненые на "Азовстале" украинские бойцы / фото полка "Азов"

И к тому же есть информация, что там остаются гражданские люди.

На "Азовстали"?

Да, на "Азовстали". Дело в том, что есть несколько обрушенных бомбоубежищ, которые нет возможности разблокировать из-за обстрелов и проверить, сколько там осталось живых людей, и сколько их вообще там было. Поэтому мы не можем сейчас утверждать, сколько человек осталось на территории завода "Азовсталь".

Вместо того чтобы реагировать в прямом смысле этого слова, делать реальные вещи, мы сегодня видим, как мир очень вяло наблюдает, реагирует, и, кажется, не понимает, что каждый час, пока они думают, наблюдают, смотрят – каждый час там умирают люди. И это, я считаю, и на их совести должно быть.

Мы постоянно общаемся с бойцами на "Азовстали"

Верите ли, что получится эвакуировать всех наших защитников из "Азовстали"? И военных, и медиков, и раненых?

Безусловно, верю. Иначе не вижу смысла в этом всем. Верю, надеюсь, насколько это возможно, пытаемся что-нибудь сделать. Мы сейчас постоянно общаемся с теми, кто находится на "Азовстали".

Также пытаемся быть в переговорных процессах, которые есть и на международной арене, в том числе с международными организациями, чтобы хоть как-то влиять и ускорять этот процесс. Он идет очень медленно, но, безусловно, нами движет исключительно вера в то, что мы сможем им помочь. И я надеюсь, что все будет нормально.

с призывом спасти всех находящихся на территории "Азовстали" бойцов можно здесь . Обращение адресовано ООН и его главе Антониу Гутеррешу.

С нашими бойцами там нормальная постоянная связь? С "Рэдисом", с другими?

Ну, нормальной ее назвать нельзя – это связь по возможности, так будет более правильная формулировка. У них есть связь, есть интернет, но у них далеко не всегда есть возможность использовать эту связь. Более того, из-за постоянных боев им просто не до того, чтобы разговаривать по телефону или переписываться.



Максим Жорин и Денис Прокопенко "Редис" / Фото из фейсбука

"Азов" с руководством ВСУ готовят военную операцию по освобождению Мариуполя

Как вы думаете, до какого момента можно было деблокировать Мариуполь и какими способами? Потому что сейчас, насколько я понимаю, возможен более дипломатический способ, чтобы увезти защитников оттуда.

Я считаю, что первые полтора месяца это была абсолютно реальная история. Это было вполне возможно относительно небольшими силами. Более того, мы предлагали тогда свои силы для этого (военной деблокады – 24 канала), мы были готовы.

Среди нас были сотни добровольцев, которые готовы были просто сняться и поехать в направлении Мариуполя, чтобы участвовать в деблокаде, несмотря на то, что это очень сложная и тяжелая операция. Но сегодня день действительно одноэтапно это сделать невозможно.

Во-первых, скажу вам, что кроме дипломатического процесса параллельно все же идет процесс по подготовке военной операции деблокады Мариуполя. Она на сегодняшний день может быть в несколько этапов, с предварительно освобожденными другими городами, с перегруппировками. Но это может быть.

Единственное, что сегодня на это уже нужно очень много времени. Для того чтобы двинуться вперед, нам нужно дождаться доукомплектования техникой, артиллерией. И я не уверен, что это время есть у тех, кто сейчас находится на территории "Азовстали".

Поэтому, конечно, мы готовимся и работаем параллельно по двум направлениям:

дипломатическому – для того чтобы их спасти, вывезти оттуда.

и готовимся к военной операции, которую в любом случае будем реализовать.

Относительно военного способа общаетесь с высшим руководством Вооруженных Сил?

Да, безусловно, исключительно с руководством Вооруженных Сил, потому что иначе как мы организуем этот процесс?

У нас есть люди, очень много храбрых людей, которые хотят, рвутся и готовы на все, чтобы освободить, деблокировать Мариуполь. Но надо понимать, что мы тоже являемся официальным подразделением, это первое. А второе – это то, что это не операция для одного подразделения. На сегодняшний день это общевойсковая, крупная, масштабная операция.

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Пользуемся оружием эффективнее, чем страны, передавшие его

А как насчет оружия и оборудования – хватает вам?

Ну я не скажу, что его хватает. Из-за постоянных интенсивных боев нам сегодня больше всего не хватает именно бронированной техники и средств связи.

Стрелкового и противотанкового оружия сегодня хватает, и мы уже эффективно умеем им пользоваться. У нас есть все образцы противотанкового оружия, которые передают из других стран. Мы ими пользуемся. Более того, я уверен, что во многих случаях мы ими пользуемся уже гораздо эффективнее тех стран, которые нам их собственно и передавали.

Мариуполь нужен оккупантам, чтобы объединить территорию России с Крымом

Как вы думаете, почему россияне там сильно вгрызлись именно в Мариуполь? Город фактически уничтожен, а жить в оккупации люди вряд ли смогут. Оно нужно им как путь в Крым? Или это было дело принципа – выбить оттуда всех наших военных и просто уничтожить город?

Есть несколько причин, по которым он им нужен.

Во-первых – Мариуполь и сам "Азов" уже стали историческим позором для России и российской армии на многие поколения вперед. И для них, конечно, важно закрыть этот вопрос, добить. Потому что в любом другом случае они попросту не смогут с этим жить, существовать. Никакая другая страна с ними вообще разговаривать не будет.

Более того, это стыд, это позор для всей армии, которая очень долго всем рассказывала о том, что она какая-то вторая армия мира. А оказалось, что она ничего не может сделать с небольшим отрядом, который просто держится зубами и бьется больше 70 дней в полном окружении. Они (защитники на "Азовстали") до сих пор держатся и контролируют часть территории.

Бойцы обороняются и выбивают врага с ранее захваченных позиций "Азовстали": видео

Россиянам Мариуполь нужен принципиально, но также для них имеет и практическое, стратегическое значение в плане соединения территории России с оккупированным Крымом.

Кроме того, он чрезвычайно нужен им для логистической развязки – чтобы обеспечивать войска, которые идут в наступление по территории Украины.

И последнее, это то, что огромное количество российской армии и так называемая "ДНР", прикованы к Мариуполю и пока не могут быть переброшены на другие направления.

Поэтому им требуется полный контроль Мариуполя, чтобы:

усилить свое наступление на других направлениях,

построить логистику через него,

объединить Крым с территорией России

Решающими станут бои, украинская армия победит в этой войне

Сейчас идет такая большая битва за Донбасс, за юг Украины. Но все равно когда-нибудь наступит конец войны. Как думаете, как она закончится – дипломатично или все же решится на поле боя?

Нет, это будет только на поле боя. Я не верю, и давно об этом говорил, в игру в дипломатию с запретом стрелять, если помните, что были даже такие времена.

Война идет не с 24 февраля, война идет уже 8 лет. И было очевидно, что она будет приобретать новые этапы, масштабы, и решится исключительно на поле боя. Безусловно, сегодняшний мир может существовать без дипломатии, дипломатических отношений. Но именно решающими будут все бои на поле боя. Именно украинская армия решит победу в этой войне.

Война длится более 70 дней и все это время вы в самых горячих точках, в аду войны. Что было самым трудным за эти месяцы?

Скажу откровенно вам – труднее всего для нас остается наблюдать за происходящим в Мариуполе. Чувство того, что ты не можешь помочь, не можешь ничего сделать – это вообще самое плохое ощущение, которое только можно испытывать.

В любых других случаях ты всегда можешь, есть кто-то рядом, кто может помочь. Ты можешь достать одно оружие или другое, ты можешь изменить план. То есть у тебя всегда есть возможность. Мы участвовали в тяжелейших боях. У нас есть ребята, когда даже я удивлялся, откуда они брали столько упрямства и храбрости для того, чтобы вывозить эти бои.

Но самым трудным для нас сегодня остается ситуация в Мариуполе, потому что мы, к сожалению, не можем прийти на помощь нашим братьям-азовцам.

Гражданские прятали раненых азовцев в Буче – если бы россияне узнали, убили бы всех

Тем не менее, на войне бывают и светлые моменты, хотя их очень мало. Вам лично что хорошего запомнилось за это время?

Знаете, что очень отличает этот этап войны от предыдущего – это очень большая спайка между военными и гражданскими. В таком масштабе, в таких размерах ее раньше не было, честно говоря. Вся страна почувствовала, что такое война. И поверьте мне, огромное количество спецопераций закончилось успешно именно из-за гражданских, которые помогали, корректировали, встречали и показывали.

Очень сложными были процессы, когда, например, в Буче от нас отрезало несколько раненых бойцов и обычные гражданские их нашли, прятали у себя дома, оказывали медицинскую помощь. Они вышли с нами на связь и ясно понимали, что если об этом узнают, они не выживут.

Я думаю, вы видели, что происходило в Буче – там людей убивали и не за подобные вещи. Там просто так убивали, женщин, пожилых людей. А представьте, что делали бы с теми, кто скрывал наших раненых бойцов.

Но тем не менее люди абсолютно не знали наших военных – все, что они знали, это то, что они украинские воины. И они, рискуя своими жизнями, личной, своей судьбой, прятали их, оказывали медицинскую помощь, а потом еще и помогали нам их оттуда вывезти. Вот это очень круто, это очень сильно.



Бойцы полка "Азов" во время войны против России / Фото из фейсбука Максима Жорина

А местные часто помогают военным?

Почти всегда во всех случаях, где есть возможность, местные нам помогают. У нас есть множество контактов в зонах нашей ответственности и наших действий. Почти в каждом пункте, даже на оккупированных территориях есть местные, которые помогают нам воплотить в жизнь те или иные спецоперации.

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В "Азов" сейчас вступают и 18-летние ребята

Недавно я видела в вашем фейсбуке пост, что "Азов" начинает новый набор бойцов в полк. Насколько активно вступают новые люди и как сейчас проходят их обучение? Потому что, насколько я знаю, у вас были очень высокие требования ко всем бойцам.

Да, надо понимать, что, безусловно, ССО "Азов-Киев" это далеко-далеко не тот профессиональный "Азов", который находится в Мариуполе. Этому подразделению еще предстоит многое пройти и научиться, пережить, получить опыт, чтобы стать хоть немного похожим на тот. Но тем не менее это боевое подразделение, которое сегодня в состоянии выполнять даже сложные задачи.

Сложностью для нас в настоящее время является боевая подготовка кадров, например. Она усугубляется тем, что мы постоянно находимся в боях и находим возможность менять людей. Кто находится на передке – они выполняют боевые задачи. Те, кто находится сейчас во второй – третьей линии – они всегда занимаются подготовкой, потому что другого времени у нас просто нет.

Безусловно, сегодня критерии несколько ниже, чем это было до начала полномасштабной войны. Набор у нас еще продолжается. Набираем в первую очередь специалистов, таких как артиллеристы, танкисты, инженеры. То есть это те узкие специальности, которым очень сложно научиться, и эти люди сегодня нужны в первую очередь.

Но мы набираем и обычных людей, даже тех, у кого нет боевого опыта. Таких, честно скажу, уже не очень много – уже третий месяц идет война, и, в принципе, почти все, кто хотел воевать, так или иначе участвовали в боевых действиях. В большинстве сейчас, конечно, переводы из других подразделений. А есть и те, кому только 18 лет исполнилось.

Знаете, когда мой папа был медиком с вами в "Азове" в Мариуполе еще в 2014 году, то рассказывал, что очень часто у 18-летних парней был такой юношеский героизм, и его психологически всегда нужно было сдержать. Как сейчас с такими молодыми ребятами, как работаете с ними?

Действительно, могу полностью подтвердить слова вашего отца. В некоторых вещах это помогало выполнить боевую задачу, потому что это были очень отважные, очень храбрые люди. Но тем не менее иногда это уже слишком и может мешать. И тогда не всегда можно здраво оценить ситуацию для того, чтобы принять решение.

Сегодня такие случаи, конечно, тоже есть. Но, в принципе, потому, что у нас в основном сформированным скелетом подразделения являются уже ветераны, которые имеют опыт, то все понимают, где надо "газовать", а где не надо. Поэтому с этим проблем меньше, чем в 2014 году. Все же скелет нашего подразделения состоит из относительно опытных людей.

Украина должна стать одним из мировых лидеров

И наконец – все мы верим, что война закончится, мы победим и вернемся к мирной жизни. Знаете, в последних интервью мы всем нашим героям задаем вопрос, о чем они мечтают после победы, и что сделают первым. Возможно, вам такой вопрос задавать не до конца уместно, потому что вы на поле боя. И все же я попробую – о чем мечтаете и что сделаете первым, когда победим?

Скажу откровенно – абсолютно ничего пока не планирую, но верю в то, что победа будет за нами.

Я верю, что украинцы могут это сделать, и верю в то, что Украина станет одним из мировых лидеров. Потому что сегодня Украина показала всему миру, кто мы на самом деле. Мы показали, что мы можем защищать, умеем объединяться, учиться.

Мы показали, что именно мы, украинцы сегодня стоим на охране цивилизованного демократического мира. Поэтому именно наша страна и должна быть одним из мировых лидеров во всех аспектах – и экономических, и военных. Я верю в то, что Украина будет такой.



Азов – Сталь! / Иллюстрация по соцсетям