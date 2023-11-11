Вариантов почти не осталось: где враг дислоцирует технику, которую везет в Запорожскую область

Мариуполь остается для оккупантов военно-логистическим хабом. Город является едва ли не единственной "артерией", через которую враг переправляет свою технику и личный состав.

Об этом 24 Каналу заявил депутат Мариупольского городского совета Дмитрий Забавин, отметив, что это направление из Ростовской области страны-агрессора.

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"Через Новоазовск, Новоазовский район, дальше Мариуполь, дальше Бердянск. И частично на Угледарское направление. То есть, они продвигают в основном в сторону временно оккупированной территории Запорожской области", – сказал Забавин.

Ранее россияне могли дислоцировать свои войска в пределах Мариуполя и района. Однако после того, как начался "хлопок" даже в отдаленных местах Новоазовского района, у врага почти не осталось вариантов. Например, 5 ноября было громко у поселке Седово. Там детонировал склад боеприпасов оккупантов.

Поэтому захватчики все больше вынуждены дислоцироваться на территории России, а Мариуполь и район использовать только как логистический центр.

То есть, не задерживая большого скопления техники в одном месте. Ведь они прекрасно понимают, что их планы скорректирует украинский "хлопок",

– подчеркнул депутат Мариупольского городского совета.

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Какие войска врага есть в городе

Враг постоянно меняет дислокацию и пытается не держать свои подразделения в одном месте очень долго. Ведь уже было много случаев, когда оккупанты размещали свой личный состав в пансионатах на побережье Азовского моря. Потом туда прилетало.

У врага есть разные подразделения. Среди них, в частности, кадыровцы. "Контролируют правопорядок" так называемые "группировки" войск "ДНР". Эти оккупанты якобы "контролируют" местное население и выявляют "предателей". Также в городе есть подряды, которые "контролирует" минобороны России.

"Есть политическая часть и ФСБ. Соответственно, у которых тоже есть определенная сфера влияния. Такая сборная "солянка" с постоянным перераспределением сферы влияния. Соответственно, возникают у них постоянно какие-то разногласия", – отметил Дмитрий Забавин.

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