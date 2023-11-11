Про це 24 Каналу заявив депутат Маріупольської міської ради Дмитро Забавін, зауваживши, що це напрямок з Ростовської області країни-агресорки.

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"Через Новоазовськ, Новоазовський район, далі Маріуполь, далі Бердянськ. І частково на Вугледарський напрямок. Тобто, вони просувають здебільшого у бік тимчасово окупованої території Запорізької області", – сказав Забавін.

Раніше росіяни могли дислокувати свої війська у межах Маріуполя та району. Однак, після того, як почалася "бавовна" навіть у віддалених місцях Новоазовського району, у ворога майже не залишилося варіантів. Наприклад, 5 листопада було гучно у селищі Сєдове. Там детонував склад боєприпасів окупантів.

Тому загарбники все більше вимушені дислокуватися на території Росії, а Маріуполь та район використовувати лише як логістичний центр.

Тобто, не затримуючи великого скупчення техніки в одному місці. Адже вони чудово розуміють, що їхні плани скорегує українська "бавовна",

– наголосив депутат Маріупольської міської ради.

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Які війська ворога є у місті

Ворог постійно змінює дислокацію й намагається не тримати свої підрозділи в одному місці дуже довго. Адже уже було багато випадків, коли окупанти розміщували свій особовий склад у пансіонатах на узбережжі Азовського моря. Згодом туди прилітало.

У ворога є різні підрозділи. Серед них, зокрема, кадирівці. "Контролюють правопорядок" так звані "угруповання" військ "ДНР". Ці окупанти буцімто "контролюють" місцеве населення та виявляють "зрадників". Також у місті є підряди, які "контролює" міноборони Росії.

"Є політична частина і ФСБ. Відповідно, які теж мають певну сферу впливу. Така збірна "солянка" з постійним перерозподілом сфери впливу. Відповідно, виникають у них постійно якісь розбіжності", – зазначив Дмитро Забавін.

Що відбувається у Маріуполі та поблизу