оккупанты хотят "переименовать" Мариуполь в честь сталинского преступника
Источник:Петр Андрющенко
российские оккупанты собираются переименовать временно подконтрольный им Мариуполь в честь одного из сталинских преступников Андрея Жданова.
Мариуполь хотят переименовать в Жданов
Об этом сообщил советник мэра города Петр Андрющенко. По его словам, об этом проговорился один из оккупантов, занимающий "руководящую должность".
К теме Всю жизнь поместили в авто и 2 чемодана, – история медсестры о выезде из Мариуполя и новом доме
В интервью оккупантам руководитель ветеранского движения оккупации Афганистана Василий Туряница проговорился, что вместе с псевдореферендумом рассматривают вопросы переименования Мариуполя в Жданов. Логично, чего уж там,
– отметил Андрющенко.
Таким образом, оккупанты хотят вернуть городу название, которое оно носило во времена советской власти – в 1948 – 1989 годах.
Кратко о советском преступнике
Жданов известный инициатор так называемой "кампании по усилению партийного контроля за интеллектуальной жизнью". Именно он ответственен за притеснения деятелей науки и культуры в период 1946 – 1949 годов. Под репрессии попали Максим Рыльский, Владимир Сосюра и другие выдающиеся украинцы.
В настоящее время город опустошен и полностью разрушен российскими обстрелами. оккупанты не собираются восстанавливать инфраструктуру города и даже не готовятся к отопительному сезону. Все коммуникации в городе уничтожены.
По словам советника, город находится на грани гуманитарной катастрофы. Так, по результатам исследования, оккупанты дают мариупольцам воду непригодную для употребления.
Больше об этом В Мариуполе россияне выдают воду с фекальным веществом в качестве питьевой
Большинство населения Левобережного района и отдаленных микрорайонов Кальмиусского района продолжают выживать за пределами всех гуманитарных границ человечности. Костры, ящики от оружия как дрова, полные дворы мусора,
– рассказал советник.
Что происходит в оккупированном Мариуполе: последние новости
- 23 – 34 июля Мариуполь был закрыт на въезд и выезд. Все потому, что захватчики хотели усилить фильтрационные и антипартизанские меры.
- В то же время, украинские партизаны напоминают оккупантам смелыми надписями. На мосту они написали "ВСУ идут". Поэтому российские военные и коллаборанты заплатят за совершенные преступления.
Смотрите больше – россияне массово везут краденное зерно через Мариуполь: видео