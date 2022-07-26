оккупанты хотят "переименовать" Мариуполь в честь сталинского преступника

российские оккупанты собираются переименовать временно подконтрольный им Мариуполь в честь одного из сталинских преступников Андрея Жданова.

Мариуполь хотят переименовать в Жданов

Об этом сообщил советник мэра города Петр Андрющенко. По его словам, об этом проговорился один из оккупантов, занимающий "руководящую должность".

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В интервью оккупантам руководитель ветеранского движения оккупации Афганистана Василий Туряница проговорился, что вместе с псевдореферендумом рассматривают вопросы переименования Мариуполя в Жданов. Логично, чего уж там,

– отметил Андрющенко.

Таким образом, оккупанты хотят вернуть городу название, которое оно носило во времена советской власти – в 1948 – 1989 годах.

Кратко о советском преступнике

Жданов известный инициатор так называемой "кампании по усилению партийного контроля за интеллектуальной жизнью". Именно он ответственен за притеснения деятелей науки и культуры в период 1946 – 1949 годов. Под репрессии попали Максим Рыльский, Владимир Сосюра и другие выдающиеся украинцы.

В настоящее время город опустошен и полностью разрушен российскими обстрелами. оккупанты не собираются восстанавливать инфраструктуру города и даже не готовятся к отопительному сезону. Все коммуникации в городе уничтожены.

По словам советника, город находится на грани гуманитарной катастрофы. Так, по результатам исследования, оккупанты дают мариупольцам воду непригодную для употребления.

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Большинство населения Левобережного района и отдаленных микрорайонов Кальмиусского района продолжают выживать за пределами всех гуманитарных границ человечности. Костры, ящики от оружия как дрова, полные дворы мусора,

– рассказал советник.

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23 – 34 июля Мариуполь был закрыт на въезд и выезд. Все потому, что захватчики хотели усилить фильтрационные и антипартизанские меры.

В то же время, украинские партизаны напоминают оккупантам смелыми надписями. На мосту они написали "ВСУ идут". Поэтому российские военные и коллаборанты заплатят за совершенные преступления.

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