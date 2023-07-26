Минируют мосты внутри города: оккупанты готовятся обороняться в Мариуполе

Оккупанты допускают возможность, что когда-то им придется обороняться в самом Мариуполе. Поэтому они готовят оборонительные постройки в городе.

Об этом 24 Каналу рассказал советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко. По его словам, оккупанты создают различные укрепления по всему городу. Они понимают, что когда-нибудь им придется обороняться в городе, поэтому пытаются обустроить определенные укрепления и другие позиции.

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Взялись даже за мосты

Как подчеркнул Петр Андрющенко, российские оккупанты уже даже заминировали мосты, которые еще уцелели в городе. Там обустроили определенные участки, через которые запретили проходить гражданским. Там расположены оккупанты.

Возле мостов разместили укрепление оккупационных войск. Они также посмотрели и потенциально проверили, где потенциально можно форсировать реку. Там сделали отдельные укрепления. Готовятся к обороне в Мариуполе,

– заметил Андрющенко.

К теме – смотрите разговор с Петром Андрющенко на ютубе 24 Канала

Аналогичная ситуация происходит и в других населённых пунктах Донецкой области. В частности, оккупанты достаточно активно работают вблизи разных мостов в регионе.

Ситуация в Мариуполе: коротко