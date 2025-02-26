Война за супермаркеты и прятки от ВСУ: что происходит в оккупированном Мариуполе

Во временно оккупированном Мариуполе россияне воюют за супермаркеты, и в этом вовлечена даже одна из башен Кремля. Поэтому в местных сетях магазинов провели тотальные зачистки.

Об этом 24 Каналу рассказал руководитель "Центра изучения оккупации" Петр Андрющенко, добавив, что эти зачистки совпали с усилением репрессивных проверок накануне годовщины полномасштабного вторжения. Также он рассказал о странном поведении россиян в Азовском море и прятках российских самолетов, детали – далее в материале.

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Торговые войны в Мариуполе

В Мариуполе оккупанты провели зачистки в сетях магазинов "Щирый Кум" и "Мега". В субботу, 22 февраля, эти сети по несколько часов были закрыты. Продавцов, которые там работают, проверяли и запугивали. Андрющенко рассказал, что такая интересная ситуация сложилась вокруг российской сети магазинов "Пятерочка", которая сейчас заходит в Мариуполь.

Похоже, за ней стоит кто-то очень влиятельный, кто-то из одной из башен Кремля. Все остальные просто вытесняются с рынка. Действительно, происходила зачистка супермаркетов. Наши источники сообщают, что это связано с новыми торговыми войнами и полным заходом "Пятерочки" в регион,

– объяснил руководитель "Центра изучения оккупации".

По его словам, на месте ходили разные слухи о минировании, но на самом деле ничего подобного не было. Даже сообщений о псевдоминировании в полицию не поступало. Кроме того, "Пятерочке" повезло, потому что пришел приказ усилить репрессивные проверки накануне годовщины полномасштабного вторжения.

Россияне боялись, что наше сопротивление на оккупированных территориях может подготовить сюрприз, который им не очень понравится. Они установили дополнительные блокпосты, мобильные группы, увеличили количество наблюдателей из "росгвардии", потому что думали, что где-то что-то может вспыхнуть.

Так совпало, что, пользуясь случаем, можно решить вопрос с конкурентами. Андрющенко уверен, что эта ситуация является отголоском политической войны между заместителем главы администрации Путина Сергеем Кириенко и так называемым главой так называемой "ДНР" Денисом Пушилиным.

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Странная активность россиян в море

Россияне через порт в Мариуполе вывозят ворованный уголь, зерно и т.д. даже несмотря на время года и то, что Азовское море серьезно подмерзло. В воскресенье, 23 февраля, оккупанты должны были загрузить на балкер и вывезти 7 – 8 тонн угля. После этого балкера ожидается следующий. Это означает, что несмотря на лед навигация остается доступной, поскольку суда заходят в акваторию порта и движутся по каналу, то нет необходимости в ледоколах.

Это означает, что уголь вывезут довольно быстро. Они накапливали его почти 2 месяца. Последнее судно пришло еще в феврале – это третий балкер в целом, и его прибытие стало неожиданностью. Море замерзло на этой неделе, и мы не ожидали, что прибудет судно. Однако сначала прибыл поезд, а сразу за ним зашел балкер,

– рассказал Андрющенко.

Кроме того, в Азовском море неподалеку Длинной косы фиксировали около 20 судов класса РМ-3 и РМ-5, то есть грузоподъемностью 3 – 5 тонн. Это много и является необычным для февраля, ведь это не месяц для навигации, потому что штормы и лед становятся помехой.

"Если наши источники говорят, что это много – это означает, что они такого не видели уже давно. У нас есть там специальные люди, которые смотрят на море. Далее будем смотреть, будем пробовать узнать через другие наши источники, что там происходит – что россияне могут грузить и вывозить", – подчеркнул руководитель "Центра изучения оккупации".

В Азовском море начало тонуть судно

В Азовском море получило повреждения и начало тонуть судно "Павел Грабовский". Оно до сих пор стоит в том месте, где застряло. Россияне подогнали к нему несколько буксиров и начали ремонтировать. Они не позволили судну зайти в порт, мол, нет никакой экстремальной ситуации.

"Судно будет долго стоять там. В открытом море ремонтировать намного сложнее, чем у причала, но к причалам его не пустили. Надеемся, что они его отремонтируют так, что оно окончательно утонет вместе с кукурузой на нем", – подчеркнул руководитель "Центра изучения оккупации".

Андрющенко убежден, что такая же ситуация в ближайшее время ждет весь гражданский российский флот, особенно Черноморского и Азовского бассейнов. Ведь все суда очень старые – в лучшем случае это 1950 – 1960 годы. Это просто металлолом, который еще движется по морю и вскоре начнет выходить из строя, а ремонтировать его россиянам никак из-за санкций.

Что оккупанты могут завезти по железной дороге в ближайшее время

Россияне полноценно запустили железную дорогу между Донецкой областью и Ростовом-на-Дону. Маршрут проходит через Волноваху, Еленовку, Донецк, а после него – Иловайский железнодорожный узел. К счастью, дальше, в направлении Ясиноватой и Горловки, – движение ограничено из-за огневого контроля, а железнодорожное сообщение в районе Дебальцево заблокировано. Эта железная дорога сокращает время и упрощает логистику для россиян. Теперь россиянам гораздо быстрее, безопаснее и проще транспортировать грузы на линию фронта.

"Сегодня-завтра мы можем увидеть любое вооружение. Это определенный ответ на то, почему мы не видели его раньше. Больших поездов из Ростова-на-Дону через новую линию, через Гранитное – не было. Возможно, это связано с тем, что два новых моста, которые они возвели, не способны пропускать такие большие грузы и длинные поезда, поэтому они отправляют их через Донецк. Там поезда проходят без препятствий. Это в корне меняет железнодорожную логистику россиян", – сказал Андрющенко.

Российские самолеты играют в прятки на ВОТ

После сообщений о сбивании вертолетов россияне боятся, что Силы обороны могут их достать, поэтому по возможности стараются обходить Мариуполь. Андрющенко рассказал, что российские вертолеты пытаются двигаться территориями, что оккупированы с 2014 года и считаются более безопасными. Однако украинские силы нашли их и там.

Наши люди отследили маршрут российских вертолетов. Теперь они действительно движутся из Ростова-на-Дону через Бойковское в направлении Волновахи, а дальше – вдоль линии фронта. До этого они двигались совсем иначе: над морем, непосредственно из Таганрога, вдоль побережья до Мариуполя, чуть дальше – до поселка Рыбацкое, а от Рыбацкого – непосредственно на север Донецкой или Запорожской области, вдоль линии фронта, после чего возвращались обратно над акваторией Мариупольского порта.

В то же время руководитель "Центра изучения оккупации" отметил, что появилось много самолетов. Наши люди сообщают, что они летают очень низко – почти над головой, потому что прячутся от радаров.