"Ждем новых ударов": разговор с Петром Андрющенко о взрывах и чистках в Мариуполе

Во временно оккупированном Мариуполе в пятницу, 22 ноября, возникли проблемы с электроснабжением из-за работы российской ПВО, которая пыталась что-то сбить. А уже ночью, 23 ноября, прилетело в Бердянский порт, который россияне используют в своих целях.

Советник городского главы Мариуполя Петр Андрющенко в разговоре с 24 Каналом подчеркнул, что эти 2 события связаны, и это значит, что в ближайшее время ударов по тылам России может прибавиться. Также он рассказал о тотальной зачистке в городе, ситуации с жильем в Мариуполе и о том, как оккупанты охотятся на украинских детей.

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Чем войска КНДР занимаются в Мариуполе

В CNN написали, что вроде бы во временно оккупированном Мариуполе заметили военных из КНДР: их якобы переодели в русскую военную форму. Также пишут, что северокорейцы остаются отделенными от оккупантов, которым они оказывают поддержку: вроде бы это не непосредственно военные, а инструкторы, технические работники. Они живут отдельно от россиян, со своими помещениями, питанием, языком. Как вы можете прокомментировать это? До этого вы рассказывали, что это может быть ИПСО.

Эта информация появилась у CNN через месяц после того, как мы с вами говорили, что построен полигон, что систематически, если не постоянно, 10 – 15 северокорейских инструкторов находятся на территории Мариуполя, и находятся они между Мариуполем и селением Сартана на северо-востоке города. Также рассказывали, что есть полигоны, отдельно перекрывающие даже движение, если северокорейцы туда заезжают для тренировок: там они обучают россиян.

Итак, логично, что, вероятнее всего, они базируются где-то отдельно. Кроме того, наши люди видят их по магазинам, а на прошлой неделе мы говорили, что их видели не только в Мариуполе, но еще и в Мелитополе, потому что они катаются по всему Приазовью с этими же задачами по подготовке, тренировке, инструктажам российской армии.

Выглядит немного странно, когда с такими подробностями говорят, где они базируются. Я думаю, что это больше догадки, чем точная информация. Однако она плюс-минус соответствует действительности.

Есть ли они на территории Мариуполя? Давно уже по крайней мере там находятся и занимаются работой. Но это не те военные, какие-то батальоны, марширующие на линию фронта. Это действительно технический персонал. Фактически это просто инструкторы, которые обеспечивают обучение и правильное обращение с северокорейским оружием, снарядами со стороны тренирующихся российских подразделений.

Военные КНДР всегда передвигаются с охраной и переводчиками. Полигон, где проходят эти тренировки, вообще охраняется не так, как другие полигоны по крайней мере от Мариуполя до Бердянска. То есть, с одной стороны, это все присутствует.

С другой стороны, если бы не резонанс и понимание, что нужно искать людей из северной страны, которые могут быть на территории Мариуполя и Мариупольского района, то извне они, как говорят наши люди, ничем не отличаются от, например, бурят и всех других азиатов, которых до этого массово свозили в город. Они служили в России, и их, мне кажется, просто утилизировали уже, потому что в таком количестве их точно уже нет.

"Настало время хлопка для Донбасса и Запорожья"

Вы сообщали в телеграмме, что в Мариуполе утром в пятницу, 22 ноября, в районе площади Свободы исчезло электроснабжение. Вроде бы это связано с работой противовоздушной обороны. Что произошло?

Россияне пытались сбивать, судя по всему, наш разведывательный БПЛА. То есть был целый ряд событий, начиная с работы ПВО где-то в середине дня, когда исчез свет. Сначала сработала система ПВО, причем не городская, а где-то далеко, ибо взрывов в городе не слышали. Впрочем, следы от работы ПВО в городе наблюдали именно над площадью Свободы.

Затем россияне подняли самолеты, которые также курсировали над городом, пытаясь что-то сбить. Это не так, как обычно они заходили самолетами на точки пуска, откуда запускали КАБы, ракеты по линии боестолкновения. Фактически они пытались что-то сбить. Это происходило где-то с 11:30 до 12:30, а вечером "приятный сюрприз" прилетел в виде ракеты прямо в Бердянский порт.

Разумеется, что эти два события точно связаны между собой. Не зря мы это всегда называем "предхлопком". В Бердянском порту тоже ночью было очень весело. Где-то в полночь туда пришла ракета, был взрыв и пожар. Пожар оккупанты тушили около получаса, причем привлекали катера.

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Знаем примерно, куда было поражение: это состав. Там были остатки военной техники и несколько оккупантов. Мне кажется, не все удалось, что хотели, учитывая то, что в Бердянском порту в то же время был по меньшей мере один танкер. Возможно, мы хотели поразить танкер или было еще что-то, что не долетело до порта. Однако даже то, что поразили, и то, как оно прошло, тоже достаточно неплохо.

К сожалению, последние дни была довольно плохая погода. Я уверен, что нас ожидают следующие удары непосредственно по тыловым частям России, в частности в Мариупольско-Бердянской агломерации. Итак, все это началось с пятницы не просто так, поэтому надеемся и наблюдаем. Ибо, мне кажется, время "хлопка" для оккупированной части Донецкой и Запорожской области наступило очень точно.

Что происходит в порту Мариуполя

Что происходит в Мариупольском порту? Еще заходят какие-то грузовые суда или нет?

В порту пока тихо. За эту неделю мы видели, как там несколько раз садились К-52 (вертолет – 24 Канал) по дороге в Таганрог. Бывает такое, что они делают остановку на время. Не знаю, с чем это связано, но это точно указывает на то, что судов там нет и их не ожидают.

Одновременно с этим начали ремонт помещений и складов непосредственно на одном из причалов. Тех же составов, которые уже были нами поражены из-за того, что россияне хранили там технику. То есть, мы так понимаем, они готовятся все же полноценно вовлечь Мариупольский порт в военную логистику. Вопрос, когда это будет, учитывая сезон штормов и то, что скоро будет минус, и тогда вообще остановится навигация.

В целом на зиму навигация значительно уменьшается из Мариупольского порта, потому что есть определенные проблемы с заиливанием и чисткой канала. Фактически вся эта история технически немного усложнена. И это хорошо, на самом деле, но россияне готовятся, и, учитывая то, где располагаются склады, что могут там хранить, думаю, примерно весной мы увидим совсем другую историю использования Мариупольского порта, если, конечно, продолжится оккупация. Будем надеяться, что у нас будет достаточно дальнобойного оружия.

Судна, которые заходят в Мариупольский порт, должны быть признаны законной военной целью. Мы с командой уверены, что если бы в Бердянске или Мариуполе хоть одно такое условно гражданское судно было затоплено у причала благодаря удару, то желание использовать порт или порты надолго отпало бы. По крайней мере от гражданских судов, потому что даже для военных нужд – то, что мы видели в Бердянске и Мариуполе, – используется исключительно гражданский экипаж.

Возможно, на борту присутствует кто-то из военных, но это не точно. Капитан и весь экипаж – гражданские, при том что они выполняют военное задание. То есть следует как-то предупредить российскую сторону и закрыть порты таким образом. Тогда, даже когда достроят склады и пригонят поезда, желающих зайти на балкерах в Мариупольский порт станет значительно меньше.

Или же россияне будут вынуждены поднимать им зарплату, что точно не добавит плюсов для прохождения в порт и использования гражданских судов. Это однозначно. А военными моряками гражданских моряков не заменишь. То есть, условно говоря, с крейсера или ракетного катера не посадишь команду на морской балкер. Они просто не поймут, что нужно делать, потому что есть определенные нюансы. Так что "мяч" на стороне наших Вооруженных Сил, когда зайдет следующее судно.

В Мариуполе провели тотальную зачистку

На территории временно оккупированного Мариуполя в течение недели устроили массовые чистки. Мобильные посты по всем районам города, документы проверяли у водителей, пассажиров и обычных рядовых пешеходов. В этих чистках участвовали российские гвардейцы, милиция, военная комендатура и представители ФСБ.

Да, вся мр*зота, весь этот биомусор занимался чисткой. К счастью, это был один день и всего один район. Была тотальная зачистка от дома к дому с обысками, с проверкой документов и гаджетов и т.д. Фактически один район города – так называемая Слободка в Приморском районе, историческое место.

Почему там? Это сектор частной застройки, и он находится вплотную к тепловозному депо и железнодорожному вокзалу. Там живет достаточно большое количество железнодорожников. Там россияне и решили поискать, кто им повредил железнодорожное полотно, из-за чего было столкновение поездов. У них уже есть понимание, что это была диверсия.

У них есть гипотеза, что это кто-то, кто работает или в тепловозном депо, или на железной дороге и живет где-то рядом, то есть непосредственно в Слободке. Поэтому это была такая странная чистка. Люди же, которые были причастны к организации и проведению этой диверсии, находятся в безопасности, то есть они по меньшей мере точно не в Мариуполе.



Оккупанты провели чистки в Мариуполе / Getty Images

Однако россияне провели чистку, задержали нескольких мужчин, продержали их пару суток до установления чего-то там и потом выпустили. Нельзя сказать, что закончилось тем, что люди исчезли. Нет, отпустили домой, однако будут за ними отдельно следить. Это не значит, что все закончилось.

Это были просто мужчины, в отношении которых россияне решили, что якобы те слишком поздно получили российские документы, потому что они получили паспорта в этом году, а не в предыдущем. Россияне считают, что это значит, что они какие-то проукраинские граждане.

А вот по мобильным группам это еще было во вторник, среду и четверг, а потом сошло на нет и оккупанты успокоились. То есть это действительно было во всех районах места. Если во вторник они цепляли всех, в том числе и прохожих, то затем это свелось к стандартным проверкам автотранспорта, а потом просто исчезло, словно ничего не было. То есть никаких положительных результатов они не получили. Думаю, что просто отчитались, что провели такую "акцию", зачистку и всё.

Что перевозит железная дорога в Мариуполе

Продолжают ли россияне активно пользоваться железной дорогой на территории оккупированного города?

Да, продолжают. Видим поезда, движущиеся по городу. Они не ездят, не маневрируют: порт не работает, и там просто некуда ездить. Конечная их остановка – "Мариуполь-Сортировочный" на территории комбината имени Ильича. Туда поезда приезжают и оттуда уезжают.

Также знаем, что по меньшей мере раз в два дня движется поезд в сторону Волновахи, после Маловодного на развилке. Мы не знаем, что он везет в Волноваху, понимаем, что не зерно и не конфеты. Единственное, что туда есть смысл возить россиянам сегодня, – это нечто военное.

Итак, сегодня они используют железную дорогу не просто как грузовую, а еще и как военную, потому что не видим, чтобы они что-то вывозили; не видим, чтобы они что-то грузили – ни металлолом, ни металлопрокат, ни остатки еще чего-то, ни каолин, который они добывают. Поезда тихо приходят и уходят, их разгружают на станции "Мариуполь-Сортировочный" и далее, вероятно, растаскивают по территории комбината Ильича. Мы уверены: это значит, что они везут что-нибудь военное. Возможно, технику, боекомплекты.

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На самом деле установить, что там перевозится, невозможно доступными средствами, потому что это отдельная территория. Со стороны не посмотришь – нужно смотреть изнутри. Изнутри тоже не посмотришь, потому что там россияне, и они не допускают туда, проводя жесткие проверки и достаточно серьезную фильтрацию. Возможно, рано или поздно мы узнаем, но это точно будет не сегодня-завтра. Обычно на это уходят недели, а иногда месяцы, но оно вылезет наверняка.

Какая ситуация с недвижимостью украинцев

В Мариуполе одна из владелиц квартиры пожаловалась на то, что ее квадратные метры и вообще целый подъезд сочли бесхозными. Являются ли массовыми такие случаи, когда квартира вроде есть на балансе и в то же время ее вроде бы нет?

Да, эти истории массовые. Одна из женщин с первых дней переоформила свою квартиру по российским требованиям. Она уехала в Ростов-на-Дону, включила ее в российский "реестр недвижимости" и подтвердила свое право собственности, поэтому эта квартира в Мариуполе ни при каких условиях не может быть признана бесхозяйной.

Но на самом деле бесхозными определяют жилье прямо подъездами и даже домами, а потом люди, если узнали, что их квартира признана бесхозяйной или будет признана, должны доказывать, что это не так. Им нужно идти в местную оккупационную администрацию, становиться в очередь в 5 утра и ходить туда несколько дней что-то доказывать.

Также им приходится ездить в Ростов, потому что по российскому законодательству есть у них такая программа "Госуслуги"– типа нашей Дии. Эта программа распространяется на всей территории, которую контролирует Россия. В Ростове за 10 минут можно поставить свою квартиру на учет, включить ее в реестр по российскому законодательству.

В Мариуполе теоретически это должно также работать, но не работает из-за местных гауляйтеров. Там большое взяточничество, и наши люди, работающие на оккупационную администрацию, должны доказывать, что они сверхлюди над другими. Отсюда и очереди с пяти утра.

В Мариуполе эти условно электронные госуслуги – бумажка, в который записывают адрес, фамилию владельца, и когда-то, возможно, чиновники внесут эту информацию в приложение "Госуслуги", для того чтобы она появилась потом в российском реестре.

При этом сами они, имея доступ к российскому реестру, не пользуются им, потому и квартиры признаются бесхозными. Это значит, что люди, находящиеся хоть в эвакуации в Украине, хоть за границей – в европейских странах, хоть даже выехали на территорию России, – все в одинаковых условиях.

Ты можешь спокойно жить в какой-нибудь Москве, а твою квартиру в Мариуполе признают бесхозной, "национализируют" и заселят туда фсбшников по пилотному проекту безопасного блока размещения. Очень интересные истории происходят в Мариуполе – абсолютный беспредел с бюрократической точки зрения.



Состояние домов в Мариуполе / Скриншот с видео Петра Андрющенко

Наши люди говорят, если у тебя в паспорте не лежит тысяча рублей, а ты хочешь получить хоть какую-нибудь "писульку", то можешь в принципе не заходить – без взятки там вообще ничего не двигается. И даже со взяткой двигается достаточно медленно и тебе все равно постоянно демонстрируют, что ты еще кому-то должен.

Появилась информация от Центра национального сопротивления, что вроде бы оккупационные власти пытаются скрыть кражу денег, выделенных на восстановление города, который разрушен из-за российских обстрелов. Это одна из причин того, что оккупанты начали раздавать квартиры мигрантам из Средней Азии. Так они вроде бы хотят сдержать их от протестов из-за зарплат, которые не выплатили. Можно ли доверять этой информации?

Пока у нас такой информации нет. Мигранты на территории Мариуполя живут всегда за деньги. Там есть два лагеря, где живут неприкосновенные мигранты. Один расположен возле ТРЦ "ПортCity", другой – на левобережье, возле другого бывшего торгового центра.

Там они живут централизованно, без семей – исключительно мужчины. Работают на официальных предприятиях типа "Роскапстрой" Марата Хуснуллина. Их не трогает ни полиция, ни миграционная служба, ни ФСБ. Они – неприкосновенные, но их небольшое количество.

Всех других мигрантов стало гораздо меньше. Мы находимся в зоне безумного оттока мигрантов из Мариуполя. Однако они все живут за деньги, арендуют квартиры. В общем, они живут двумя способами в Мариуполе:

заезжают, арендуют квартиру, и в ней живет целый лагерь – человек 10– 20, они там живут и работают;

заезжают в дома, которые они ремонтируют, и живут в них в таких диких условиях. Если бы мигрантам в Мариуполе давали квартиры, тогда взорвался бы весь город. Причем взорвались бы и украинцы, которые остались, независимо от их взглядов, и россияне, которые понаехали и за сумасшедшие деньги скупают эти квартиры.

Возможно, речь не о Мариуполе. В частности, в Волновахе было немного еще строительства, но мне кажется, что здесь есть вопросы. Недавно была очередная чистка. Оккупанты отчитались, что от 30 до 40 мигрантов задержаны и депортированы. Наверное, снова их выбросили на фронт. Наши люди тоже говорят, что в Мариуполе стало гораздо меньше мигрантов: если раньше на строительстве на 10 рабочих было 9 мигрантов, то сейчас на 10 рабочих – 1-2 мигранта. Это даже зрительно можно увидеть.

Вы запостили в аккаунте в телеграм-канале видео с проспекта Свободы на левобережье Мариуполя. Как можно увидеть с видео, на третий год оккупации там никто не собирается проводить возобновляемые работы. Здесь Мариуполь выглядит как город-призрак. В этом районе была и ваша квартира?

Да, моя квартира единственная уцелела в почти разрушенном доме. Оккупанты начали ремонтировать наш микрорайон, потом остановились, и в таком состоянии он находится уже больше года. С моим домом вообще очень интересная история. Разумеется, что все было разграблено, причем я не скрываю, что и россиянами, и нашими мариупольцами.

Мерз*сть откровенно постаралась, знаю все, что похитили. Единственное, что они не могли вытащить из моей и других уцелевших квартир, – это крупногабаритная техника. Поскольку этот дом исключительно электризован, и там не было газовых плит, печей – только электро. Россияне подогнали туда люльку, сняли окна и вытаскивали уже извне ту технику. Затем даже российский "Антифейк" посвятил этому целый выпуск: мол, это не так, и они якобы для каких-то ремонтов освобождали квартиры и потому забирали все оттуда.

В общем разграбили все что было и бросили дом. Рядом там тоже стоят дома, школа. Этот микрорайон когда-то назывался Ленинградский, а после декоммунизации появился проспект Свободы. Причем переименовали этот проспект очень легко – без всякого сопротивления даже от пророссийского населения.

Это не единственная такая 12-этажка. По улице, ближе к морю, есть еще несколько 12-этажек, и они все в более или менее разбитом состоянии. Россияне очень редко туда заезжают, чтобы поснимать и продемонстрировать, что там происходит, потому что это разрушает всю эту мифологию о количестве людей, находящиеся в городе и постоянно возвращающихся несмотря на то, что есть проблемы с этим. Но не в тех масштабах, как хотелось бы отчитаться россиянам.

Есть проблемы с отоплением, освещением. В некоторых полуразрушенных домах люди продолжают жить. Кто-то поменял окна, где-то провели электроснабжение, но централизованного отопления нет. И такой район не единственный. На самом деле это просто кусочек Левобережного района.

В Приморском и Центральном районах могло бы быть так же, но там все демонтировали, поэтому россияне достигли своего. Левобережный район находится в таком состоянии, поскольку он расположен не по центральной дороге, по которой ездят россияне. Она проходит неподалеку, потому никто этого не видит и можно с этим ничего не делать.

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Все ремонтные работы сегодня заморожены. У россиян нет денег, и потому этими домами никто не занимается. Я уверен, что следующий год, учитывая российскую экономику, они встретят в таком же состоянии. И через год моя квартира будет такая же, как и сейчас.

Оккупанты охотятся на украинских детей

Как складывается судьба украинских подростков, которые оказались в российской оккупации? Стало известно, что 16 ноября первые выпускники филиала Нахимовского училища в Донецке были отправлены в воинские части на территории России, вроде бы в город Батайск Ростовской области. Также отправляли украинских детей из оккупированных частей Запорожской области. Подростки продолжают обучение?

С детьми и подростками – грустная история. Да, это срочники. Те, что выпустились из Нахимовского училища в Донецке, сразу отправились на фронт, оттуда они ежегодно отправляются. Первый выпуск в 2022 году был очень показателен. Тогда выпустились дети, которые были рождены во время контроля Украины в Донецке. И они добровольно, без принуждения написали рапорты, что хотят досрочно выпуститься и идти на фронт. Поэтому у нас не должно быть розовых очков относительно того, что происходит на оккупированных территориях.

Они должны были выпускаться в конце июня, а выпустились в конце мая, после оккупации Мариуполя. Я не знаю, есть ли среди них оставшиеся в живых после того, что происходит на фронте. Оккупанты ежегодно выпускают детей, которые затем уходят на фронт.

Кроме того, срочники из оккупированной Запорожской, Донецкой, Луганской областей отправились по воинским частям, которые расположены в оккупированном Крыму, а также Ростовской области, Краснодарском крае. Россияне лукавят, потому что это группировка "Юг", а в него входит оккупированная часть Донецкой, Запорожской, Херсонской области, поэтому срочники будут служить и там.

Это первая партия срочников, однако после началась охота по Мариупольскому району, а сейчас она распространяется и на Бердянский район. Речь идет о сельской местности. Военкомат, который имеет задачу заключить определенное количество контрактов, заезжает в деревню и забирает ребят 18–22 лет – тех, кто условно должен идти на срочную службу. Их привозят в военкоматы на несколько дней и угрозами заставляют подписать контракт.

Известно, что угрожают тем, что отправят в Чечню, а там чеченцы с ними сделают все что угодно, потому что они украинцы. Также, мол, отправят к бурятам или на Дальний Восток, и там их тоже ждет не лучшая судьба. Если же это не работает, начинаются угрозы в отношении семей со стороны ФСБ, военной комендатуры и т.д. Под таким давлением по меньшей мере 10 украинских детей из Мариупольского района в неделю – полторы были вынуждены подписать контракт и отправиться на фронт. И этот процесс масштабируется.

По информации партнеров, по Бердянскому району начинается такая же история. Уверен, что это будет шагать дальше и дальше, потому что другим способом, особенно сельские районы, не смогут обеспечить выполнение задач по заключению контрактов, а по существу – по мобилизации, которой "нет" на территории России.

Если говорить о детях-школьниках, то ситуация также очень сложная и трудная – до ярости. Например, в Мариуполе во многих школах прошлись рекрутеры с призывами поступать в училище росгвардии. Там устраивались целые ивенты с броневиками, военными играми, автоматами, занятиями по тактической медицине. Это демонстрировали детям, обучающимся в 10–11 классах. Им делали кучу предложений о поступлении.

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И дети задумались, ведь росгвардия предлагает высокую стипендию: фактически они получают заработную плату с первого дня обучения. Им демонстрируют прекрасные условия, и плюс в городе все видят, как ведет себя росгвардия, как к ней относятся россияне – военные и невоенные. Поэтому на самом деле это работает, и работает, к сожалению, против нас.

Насколько нам известно, в декабре так же все остальные военные подразделения будут агитировать, в частности в Мариуполе и в Мариупольском районе, учиться в военных училищах, поэтому российская пропаганда, милитаризация не отпускает детей ни на минуту.

О возвращении украинских детей из оккупации

Недавно руководитель Офиса Президента Андрей Ермак сообщил, что удалось вернуть двоих украинских детей из временно оккупированного Мариуполя. Это 6-летний мальчик и его 2-летняя сестра, которых вернули из-под оккупации вместе с родителями. Известны ли детали о возможности возвращения детей в Украину, потому что, как мы знаем, семьи выпускают только через Россию?

Да, выпускают через Россию. В этом случае, вероятнее всего, были привлечены наши партнеры по переговорам из Катара. Эта история сложна. Мы не причастны к таким процессам уже давно. Наша задача заключалась в том, чтобы они начали работать.

Мы предоставляли данные о количестве детей, которых вывезли, о том, как это происходило. Также обеспечивали резонанс и внимание к событию. Дальше работает Офис омбудсмена, прежде всего Дмитрия Лубинца. Я так понимаю, что он работает достаточно эффективно. Офис Президента также приобщается. Нам бы хотелось, чтобы это работало гораздо лучше и быстрее, потому что каждый ребенок важен.

Из Мариуполя было депортировано до 1500 детей, а возвращено 150–200 детей. При этом все равно это большие победы. Возвращать детей гораздо сложнее даже военнопленных. Отлично, что так происходит и что есть внимание из Офиса Президента. Можно как угодно относиться к власти, критиковать, не критиковать, но есть вещи, за которые надо благодарить, что этим занимаются.

Мы готовы помогать на каждом шагу, потому что это наши дети. Повторюсь, только детей, потерявших родителей, или таких, относительно которых россияне считали, что они потеряли родителей, свыше 1300. Такое количество детей, по их данным, официально увезли из Мариуполя. Россияне продолжают хоронить этих детей. Мария Львова-Белова (омбудсмен по правам детей в России – 24 Канал) не стесняясь об этом говорит и рассказывает, как отдали наших детей в российские семьи.

Также не стоит забывать, что в Мариуполе дети продолжают становиться сиротами из-за тех условий, в которых живут местные жители. Поэтому возвращение каждого ребенка – это действительно праздник. В Мариуполе действительно умирает много родителей, оставляя детей сиротами. Многие остались сразу после оккупации без полноценных семей из-за большого числа погибших, а теперь люди умирают из-за тяжелых условий жизни, маргинализации.

Также видим, что показатели демографии снижаются. За прошедшую неделю в Мариуполе родился 21 ребенок, из них 13 мальчиков и 8 девочек. Это почти втрое меньше, чем до полномасштабного вторжения. Даже год назад рождалось вдвое больше детей. Показатели демографии падают, и это хорошо. Это значит, что люди в возрасте, в котором могут рожать детей, уезжают из Мариуполя.

Но в целом ситуация такова, что украинские дети продолжают рождаться в оккупации. Надо решать вопросы с их статусами, защитой, с попыткой вернуть их на Родину. Особенно если нет родителей и дети – сироты.

На территории Мариуполя сейчас работает, наверное, два сиротских приюта, есть детские дома семейного типа, куда постоянно наведывается Львова-Белова. В каждом из них около 20 детей. Это тоже наши дети, они граждане Украины, и нужно их возвращать.

Вообще, все дети, которые вывезены с территории Мариуполя, рассеяны по всей территории России, поэтому возвращение двоих детей – это мало, но я понимаю, какие усилия нужно было приложить к этому. Так что можно говорить, что это действительно победа. И очень хорошо, если бы таких побед у нас было еще больше.