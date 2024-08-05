Не было такого с 2022 года: Андрющенко рассказал о панических действиях россиян в Мариуполе

Российские военные не чувствуют себя безопасно во временно оккупированном Мариуполе. Их поведение все больше выдает страх перед новыми "сюрпризами", которые ждут их вскоре.

Оккупанты активно перемещают технику, чтобы уберечь ее от новых ударов на фоне недавнего поджога. Подробнее о действиях россиян 24 Каналу рассказал советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко.

Смотрите также Бои за Веселое, наступление врага на Часов Яр: как изменилась линия фронта за неделю

Почему паникуют россияне в Мариуполе

Во временно оккупированном Мариуполе на днях было шумно в районе новой военной базы российских оккупантов. В результате взрывов сгорели три грузовика и одна бронированная машина россиян. Поэтому оккупанты начинают серьезно нервничать.

Сегодня у россиян тревожность вообще "на максималках". Они начали проводить передислокацию уже по территории комбината Ильича из одного места в другое. Несколько часов назад мы зафиксировали огромную колонну. Наши люди говорят, что такой колонны не видели еще с 2022 – 2023 года,

– отметил Петр Андрющенко.

В колонне было не менее 20 грузовиков, около 10 топливозаправщиков, 10 грузовиков, которые тянут за собой пушки и оснащены пулеметами.

"Такая передислокация происходит потому, что они очень волнуются, что вслед за поджогом будет уже "прилет". Хорошо, чтобы так и было. К тому же при этой передислокации наши люди фиксировали патрули, которые сопровождали эти колонны, для того, чтобы не дать возможность заснять колонну по Никопольскому проспекту в Мариуполе", – отметил Андрющенко.

Впрочем, чрезмерная осторожность оккупантов не помогла. Движение колонны военной техники все равно удалось зафиксировать и определить, куда она в конце концов прибыла.

Всего в Мариуполе наблюдают одновременную попытку насытить дополнительными силами и Запорожскую область, и Донецкую. Особое внимание все же акцентируют на Донетчине, в частности на Покровском направлении, где сегодня происходят едва ли не самые активные бои. Хотя при этом не оставляют идеи открыть еще один фронт на Запорожском участке.