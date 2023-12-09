Целиком закапываются и минируют мосты: оккупанты усиливают укрепление возле Мариуполя
Россияне активно расширяют оборонительные линии вокруг Мариуполя. Они готовятся к обороне оккупированных территорий и надеются, что эта тактика поможет им подготовиться к приходу ВСУ.
Об этом 24 Каналу рассказал советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко, добавив, что это уже совсем не те россияне, которые пришли в город более года назад. Сейчас они активно пробуют построить оборону и определяют риски.
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Как россияне укрепляются в Мариуполе
Оккупанты начали активно окапываться, потому что поняли, что эта тактика работает. Более того, захватчики минуют мосты, даже те, которые сами построили
"Рядом с каждым мостом стоит небольшая база оккупантов, из которой этот мост охраняют. Это делают не потому, что Украина может его взорвать, а для того, чтобы никто туда не зашел и все, что они заминировали, не взорвалось заранее", – рассказал. Петр Андрющенко.
Россияне используют оборону ВСУ
Оккупанты достаточно серьезно относятся ко всем инфраструктурным и фортификационным работам и продолжают над ними работать. Они провели инвентаризацию всех укреплений, построенных вокруг Мариуполя, в частности, Вооруженными Силами Украины. В свое время наши военные привели их в порядок, частично расширили, перестроили.
Мы должны учитывать, что впереди нас ждет много работы. Россияне сплошь минуют и закапываются, поэтому "жестов доброй воли" в ближайшее время не стоит ожидать. Россияне к ним не готовятся,
– заметил Андрющенко.
Он добавил, что оборона, которая сегодня есть вокруг Мариуполя, на 90% состоит из обновленных фортификационных сооружений, которые производили ВСУ. В свое время они позволили украинцам сдерживать российское нашествие.
Единственное, что действительно сделали россияне – это провели инвентаризацию, оценили, какие оборонительные сооружения были эффективны, а какие надо усилить. Остальные 10% – это, в частности, минирование мостов, строительство некоторых фортификационных объектов. Также оккупанты перекрывают возможные места форсирования рек. Они проанализировали, с чем сами когда-нибудь столкнулись и на основе этого делают выводы.
Российские военкоры которые постоянно сообщают о воображаемых победах, и настоящие бойцы, которые воюют, – это две разные истории. Они не соответствуют друг другу. Однако россияне делают ставку на фортификацию и на живую силу, надеются, что это сработает и поможет им продвигаться,
– рассказал советник городского головы Мариуполя.
Что касается живой силы, то с этим тоже большие проблемы. Сообщалось, что российские отряды Шторм-Z, которые бросили из-под Бердянска, вскоре под Авдеевкой попали в плен. В эти подразделения входят заключенные, которых из колоний перебрасывают на подготовку под Бердянск. Оттуда они попадают на фронт.
Им удалось оказаться у нас в плену. Ибо в противном случае они устилают степи вокруг,
– подчеркнул Андрющенко.
Что происходит в оккупированном Мариуполе
- Оккупанты хвастаются якобы "большим восстановлением" Мариуполя, хотя сами уничтожили более тысячи многоэтажек в городе прямыми попаданиями. В общей сложности жилищный фонд насчитывал 3 тысячи многоэтажек. Так называемый вице-премьер России отчитался о 80 выданных ипотеках. То есть оккупанты из 100% разрушенных домов построили 0,5%.
- В Мариуполе консолидируются ультраправые силы под названием "Русская дружина". Их цель – разжечь вражду среди людей и привести к более глубоким конфликтам. Советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко рассказал, что основателем организации является мариуполь Денис Стечкин. Его знали как "мелкого уголовника". С началом войны он бежал в Крым, а теперь вернулся в город, чтобы "развивать" сообщество.
- В оккупированном Мариуполе 2 декабря был зафиксирован взрыв. Особенно громко было в Кальмиуском районе. По предварительной информации, взрывы прогремели на Мариупольском металлургическом комбинате имени Ильича, где оккупанты обустроили собственную базу.